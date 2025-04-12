Съешь это на ужин — и расчёска перестанет пугать тебя по утрам

Толщина и длина волос — это не только вопрос генетики. На их состояние влияют гормоны, уровень стресса, здоровье кожи головы и даже то, что вы едите. И если волосы начали редеть, самое время заглянуть в тарелку.
Врач Элли Рашид в интервью GB News поделилась эффективным способом, как поддержать здоровье волос изнутри — через питание. По её словам, ключ к густой шевелюре — в сбалансированной диете с упором на белок.
"Богатая белком диета, включающая яйца, рыбу, нежирное мясо и бобовые, способствует улучшению состояния кожи головы и фолликулов", — рассказала доктор.
Именно белок обеспечивает строительный материал для новых волос и поддерживает их прочность.
Не менее важны и полезные жиры. Омега-3 жирные кислоты помогают бороться с сухостью кожи головы и снижают воспаление, которое может тормозить рост волос.
"Ешьте жирную рыбу, льняное семя и грецкие орехи, чтобы сохранить увлажнение кожи головы и уменьшить воспаление", — советует врач.
Недостаток питательных веществ, особенно белка и полезных жиров, может спровоцировать выпадение волос. Добавьте к этому стресс, гормональные колебания и неправильный уход — и результат в зеркале вас точно не порадует.
Здоровье волос начинается не с шампуня, а с завтрака. Маленькие изменения в рационе могут дать большие результаты — и вернуть волосам силу, объём и блеск.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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