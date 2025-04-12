Вы мазали — мазали, а оно всё хуже: неожиданный эффект перекормленной кожи

Вы можете тратить тысячи на кремы и маски, но если верите в мифы — всё зря. Интернет полон советов по уходу за кожей, но далеко не все они полезны. Некоторые из них не только бесполезны, но и могут серьёзно испортить состояние кожи.
Многие уверены: чем больше средств наносишь — тем заметнее результат. Однако управляющая директор клиники на Харли-стрит Софи Купер уверена в обратном: "На самом деле, меньшее количество процедур улучшит внешний вид вашей кожи". Переизбыток продуктов может перегрузить кожу, вызвать раздражение и даже спровоцировать воспаления.
Вот распространённые заблуждения, которых стоит избегать:
— Использование жёстких скрабов слишком часто. Это нарушает защитный барьер кожи.
— Перенасыщение кожи активными ингредиентами (например, кислотами и ретинолом) без консультации.
— Игнорирование солнцезащитных средств — даже зимой.
— Использование одного и того же крема для лица и вокруг глаз.
Иногда достаточно пары правильно подобранных средств и стабильного режима ухода. Обилие косметики не гарантирует молодость и сияние кожи. Напротив — кожа, которую не "перекармливают", лучше дышит и выглядит естественно.
Сухость, стянутость, высыпания — всё это сигналы, что уход стоит пересмотреть. Вместо того чтобы сразу добавлять новые баночки, попробуйте упростить рутину. Часто именно минимализм в уходе приносит лучшие результаты.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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