Вы мазали — мазали, а оно всё хуже: неожиданный эффект перекормленной кожи

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы можете тратить тысячи на кремы и маски, но если верите в мифы — всё зря. Интернет полон советов по уходу за кожей, но далеко не все они полезны. Некоторые из них не только бесполезны, но и могут серьёзно испортить состояние кожи.

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Чем меньше — тем лучше

Многие уверены: чем больше средств наносишь — тем заметнее результат. Однако управляющая директор клиники на Харли-стрит Софи Купер уверена в обратном: "На самом деле, меньшее количество процедур улучшит внешний вид вашей кожи". Переизбыток продуктов может перегрузить кожу, вызвать раздражение и даже спровоцировать воспаления.

Ошибки, которые делают кожу хуже

Вот распространённые заблуждения, которых стоит избегать:

— Использование жёстких скрабов слишком часто. Это нарушает защитный барьер кожи.

— Перенасыщение кожи активными ингредиентами (например, кислотами и ретинолом) без консультации.

— Игнорирование солнцезащитных средств — даже зимой.

— Использование одного и того же крема для лица и вокруг глаз.

Путь к здоровой коже проще, чем кажется

Иногда достаточно пары правильно подобранных средств и стабильного режима ухода. Обилие косметики не гарантирует молодость и сияние кожи. Напротив — кожа, которую не "перекармливают", лучше дышит и выглядит естественно.

Главное — слушать свою кожу

Сухость, стянутость, высыпания — всё это сигналы, что уход стоит пересмотреть. Вместо того чтобы сразу добавлять новые баночки, попробуйте упростить рутину. Часто именно минимализм в уходе приносит лучшие результаты.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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