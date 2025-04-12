Эти брюки стали трендом 2025 года: вот, с чем лучше всего сочетать вельветки

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом году популярны вельветовые брюки, они и выглядят эстетично, ткань приятна на ощупь и хорошо держит тепло. Ниже расскажем, с чем их лучше всего сочетать.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Жилеты и жакеты

Так, кожаные жакеты можно сочетать с расклёшенными вельветовыми брюками для создания образа в стиле 70-х годов. Летом можно сменить их на льняные жилеты.

Рубашки

Базовая белая рубашка из хлопка идеально сочетается с прямыми вельветовыми брюками нейтральных оттенков и кожаным ремнём. Более легкий образ получится с оверсайз рубашкой. Летом можно носить рубашку с коротким рукавом, например, изо льна.

Тёплые свитеры и пуловеры

Используйте многослойность. Вязаную одежду лучше носить поверх футболки или рубашки. Это тепло и стильно. Пуловеры из хлопка или кашемира в сочетании с вельветовыми брюками с завышенной талией подчеркнут вашу элегантность.

Обувь

Классические туфли

Они идеально подойдут к любому образу с вельветом. Светлые тона одежды можно сочетать с коричневыми или бордовыми оксфордами. Кроссовки Они уже давно — база повседневного образа.

Кроссовки

С массивной подошвой в белом, бежевом или даже контрастных тонах будут смотреться отлично с прямыми и расклёшенными вельветовыми брюками.

Ботинки

Ботинки челси из кожи или замши легко комбинируются с любыми фасонами. С ними будет женственно смотреться вельветовая юбка, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Вельве́т (от англ. velvet — «бархат») — хлопчатобумажная ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне, разновидность корда, но с более узкими рубчиками.



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