Ручное мытьё посуды: эко-герой или просто путь в бездну воды и нервов

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Задумывались ли вы, что мыть посуду вручную может быть не только неэкономично, но и вредно для экологии? Этот вопрос возник у меня, когда посудомоечная машина внезапно сломалась, а я, вооружившись губкой, решила вернуть старую привычку мыть посуду вручную. Результат оказался поистине поразительным: чтобы вымыть всего два стакана и две тарелки, я потратила 12 литров воды! И это не считая времени, потраченного на мытье, полоскание и сушку.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фотот с freepik Кухонная раковина

Всё это заставило меня задуматься: что же действительно экономичнее — мыть посуду вручную или в посудомоечной машине?

Вода — главный аргумент за машину

Если рассматривать расход воды, то тут посудомоечная машина вне конкуренции. Средний цикл машины требует около 12 литров воды. В то время как для обычной ручной стирки на 2 тарелки и стакана уходит 42 литра! И это если не забывать о тех, кто пускает воду "потоками" при полоскании. Неприятно, не правда ли? Особенно если учесть, что 42 литра — это почти три упаковки бутилированной воды.

Энергетические затраты

А вот и второй сюрприз: посудомоечная машина выигрывает и по энергозатратам. Нагрев воды для ручной мойки забирает около 2,5 кВт⋅ч, тогда как посудомоечная машина тратит лишь 1 кВт⋅ч на весь цикл. С экономической точки зрения, это очень выгодно.

Но не всё так просто: как не потерять преимущества

Однако, чтобы ваша посудомоечная машина оставалась экологичной и экономичной, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Например, не стоит запускать машину с полупустым барабаном. Лучше дождитесь, когда она заполнится посудой, чтобы сократить количество расходуемой воды. И, конечно, не забывайте об эко-режиме, который работает на меньших температурах и расходует меньше воды.

Кроме того, не стоит предварительно мыть посуду горячей водой — это может нейтрализовать все плюсы от использования машины. Ну и, конечно, не забывайте об экономии на электроэнергии, включив посудомоечную машину в ночное время.

Есть ли будущее у ручного мытья

Несмотря на все преимущества посудомоечной машины, есть случаи, когда ручная мойка не обойдется. Например, для очень грязной посуды или хрупких предметов, которые не подходят для машины, все-таки приходится использовать руки. Также если у вас мало посуды, возможно, не стоит включать машину. В таком случае разумная ручная мойка может быть предпочтительнее.

Некоторые мастера ручного мытья посуды умудряются ограничиться всего 5-10 литрами воды за один сеанс. Главное — правильно организовать процесс: выделить отдельную раковину для полоскания, избегать горячей воды и не переборщить с моющим средством.

Что выбрать: губка или автомат

Вопрос остаётся открытым. Что удобнее — мыть посуду вручную или в автоматическом режиме? В конечном счете, всё зависит от ваших предпочтений и количества посуды. Но если ваша цель — сэкономить воду и энергию, то посудомоечная машина явно выигрывает.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



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