Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры

2:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последнее время в TikTok активно обсуждают масло розмарина как средство для улучшения состояния волос. Пользователи утверждают, что оно способствует росту волос, делает их гладкими и блестящими.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волнистые волосы

Журналистка британского журнала GLAMOUR Лиза Десантис решила проверить эти утверждения. Она обратилась за консультацией к эксперту и провела эксперимент, используя масло розмарина в течение месяца.

Может ли масло розмарина способствовать росту волос?

Масло розмарина обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут поддерживать здоровье кожи головы. Это, в свою очередь, может стимулировать рост волос. Втирание масла в кожу головы улучшает кровообращение, питает волосяные фолликулы и устраняет воспаление. Парикмахер Керри Э. Йейтс отмечает, что поддержание здоровья фолликулов создает благоприятную среду для роста волос.

Как использовать масло розмарина для укрепления волос?

Для достижения максимального эффекта масло розмарина рекомендуется наносить на кожу головы за 10-15 минут до мытья волос. Для лучшего впитывания средство можно использовать и перед сном. Важно помнить, что масло розмарина часто сочетается с другими натуральными маслами, такими как масло чайного дерева и касторовое масло, которые также способствуют росту волос.

Рекомендации по применению масла розмарина

Нанесение перед мытьем волос: Распределите масло с помощью аппликатора и тщательно вмассируйте его в кожу головы кончиками пальцев. Оставьте на рекомендованное время, а затем вымойте волосы. Нанесение перед сном: Нанесите масло на кожу головы, соберите волосы в пучок и наденьте шапочку для душа. Утром смойте остатки масла. Чередование методов: Для достижения наилучших результатов можно чередовать нанесение масла перед мытьем и перед сном.

Результаты эксперимента

После месяца использования масла розмарина Лиза заметила несколько положительных изменений:

Появление новых волосков вдоль линии роста волос.

Улучшение состояния кожи головы.

Более гладкие и блестящие волосы.

Лиза подчеркивает, что для достижения заметных результатов может потребоваться больше времени. Однако регулярное использование масла розмарина помогает поддерживать здоровье волос и кожи головы, предотвращая их сухость и ломкость.

Таким образом, если вы страдаете от выпадения волос или хотите улучшить их состояние, масло розмарина может стать полезным дополнением к вашему уходу. Оно не только стимулирует рост волос, но и делает их более гладкими, блестящими и менее склонными к ломкости.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).



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