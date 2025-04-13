Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры

В последнее время в TikTok активно обсуждают масло розмарина как средство для улучшения состояния волос. Пользователи утверждают, что оно способствует росту волос, делает их гладкими и блестящими.
Журналистка британского журнала GLAMOUR Лиза Десантис решила проверить эти утверждения. Она обратилась за консультацией к эксперту и провела эксперимент, используя масло розмарина в течение месяца.
Может ли масло розмарина способствовать росту волос?
Масло розмарина обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут поддерживать здоровье кожи головы. Это, в свою очередь, может стимулировать рост волос. Втирание масла в кожу головы улучшает кровообращение, питает волосяные фолликулы и устраняет воспаление. Парикмахер Керри Э. Йейтс отмечает, что поддержание здоровья фолликулов создает благоприятную среду для роста волос.
Как использовать масло розмарина для укрепления волос?
Для достижения максимального эффекта масло розмарина рекомендуется наносить на кожу головы за 10-15 минут до мытья волос. Для лучшего впитывания средство можно использовать и перед сном. Важно помнить, что масло розмарина часто сочетается с другими натуральными маслами, такими как масло чайного дерева и касторовое масло, которые также способствуют росту волос.
Рекомендации по применению масла розмарина
После месяца использования масла розмарина Лиза заметила несколько положительных изменений:
Лиза подчеркивает, что для достижения заметных результатов может потребоваться больше времени. Однако регулярное использование масла розмарина помогает поддерживать здоровье волос и кожи головы, предотвращая их сухость и ломкость.
Таким образом, если вы страдаете от выпадения волос или хотите улучшить их состояние, масло розмарина может стать полезным дополнением к вашему уходу. Оно не только стимулирует рост волос, но и делает их более гладкими, блестящими и менее склонными к ломкости.
Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.