Вы по-прежнему моете голову раз в неделю? Это может стоить вам волос

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Может быть, вы думаете, что если мыть голову всего пару раз в неделю, этого вполне достаточно? Однако, если вы хотите, чтобы ваши волосы оставались здоровыми, парикмахеры советуют мыть их минимум дважды в неделю. Даже если волосы кажутся чистыми и могут продержаться еще несколько дней, загрязнения на коже головы все равно накапливаются, и их нужно удалять.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выпадение волос

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени можно обходиться без мытья головы, чтобы не навредить волосам? По словам экспертов, ежедневное мытье головы может быть полезным, если вы используете правильный шампунь. Но не стоит забывать и о другом аспекте: как долго можно не мыть волосы, чтобы избежать проблем, таких как сухость и потеря естественного увлажнения?

Почему ваши волосы могут выглядеть чистыми, но это не так

Может быть, вы завидуете тем, кто не моет голову несколько дней и все равно выглядит прекрасно? Например, Джен Аткин, стилист Ким Кардашьян, рассказывала, что может обходиться без шампуня 4-5 дней. Однако даже если волосы выглядят чистыми, загрязнения от окружающей среды, пот и дым остаются на них. Когда вы не моете волосы часто, кожа головы не получает достаточного кислорода, волосяной фолликул закупоривается, что может привести к проблемам.

Что происходит, если не мыть волосы достаточно часто

Парикмахеры предупреждают, что если вы моете волосы реже двух раз в неделю, это может вызвать перхоть, зуд, сухость и даже выпадение волос. Частицы загрязнений, такие как пыль и токсины, оседают на коже головы и мешают волосам дышать. Поэтому регулярное мытье важно даже для густых или сухих волос.

Исследования, проведенные еще в 1994 году в Индии, показали, что загрязнение окружающей среды вызывает воспаление кожи головы, что может даже привести к выпадению волос. Адольфо Ремартинес, основатель бренда Nuggela & Sulé, отметил, что преждевременное выпадение волос часто связано с загрязнением, поэтому важно обратить внимание на уход за волосами прямо сейчас.

Не слишком ли частое мытье тоже вредно

Однако важно помнить, что слишком частое мытье волос тоже может повредить их. Кожа головы выделяет натуральные масла, которые увлажняют волосы, но при частом мытье эти масла не успевают делать свою работу. Это может привести к сухости и ломкости волос.

Как часто следует мыть волосы

Частота мытья волос зависит от множества факторов, включая тип волос и образ жизни. Если вы живете в загрязненном городе или активно занимаетесь спортом, волосы нуждаются в более частом мытье. В то время как вьющиеся или сухие волосы требуют реже шампуня, тонкие волосы могут нуждаться в частом уходе.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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