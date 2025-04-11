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Пудрово-розовый — новый черный? Вы точно не ожидали, что этот цвет захватит гардероб

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите быть в тренде этой весной, забудьте о скучных цветах и выберите пыльно-розовый — самый стильный и элегантный оттенок сезона. Его мягкость и утончённость идеально подходят для романтичного весеннего настроения, сочетая в себе сладость розового с глубокими, землистыми тонами.

Нежно-розовое платье
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нежно-розовое платье

Что делает пыльно-розовый таким особенным

Этот цвет не подвержен временам года и модным капризам. Он гармонично вписывается в любой стиль и подчеркивает утонченную женственность. Легкость пудрово-розового оттенка не перегружает образ, создавая атмосферу спокойствия и элегантности. Подходит для любого события, будь то повседневная прогулка или вечерний выход.

Как сочетать пыльно-розовый

Отлично выглядит в сочетаниях с нейтральными тонами — белым, кремовым, шоколадно-коричневым. Эти комбинации добавляют свежести и изысканности, идеально подходя как для офисного стиля, так и для расслабленных уикендов.

Что нового в модных коллекциях

В новой коллекции бренда пыльно-розовый стал главным акцентом. Комплекты, жилеты в полоску, жакеты и даже джинсы этого оттенка позволяют создавать стильные и разнообразные образы. Для более ярких акцентов есть даже модели цвета фуксии.

Кроме того, коллекция дополнена аксессуарами — ремнями, шарфами и украшениями для сумок. Идеальные босоножки на низком каблуке или плоской подошве обеспечат комфорт в первые теплые дни, а сумки с блестками добавят праздника в ваше повседневное настроение.

Пыльно-розовый: идеальный выбор для весны

Не упустите шанс добавить этот универсальный и элегантный оттенок в свой гардероб. Он идеально подходит для обновления весеннего настроения и создания стильных комплектов, которые не выйдут из моды.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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