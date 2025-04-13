Ошибки в уходе за кожей после пилинга, из-за которых страдает каждая вторая девушка

Пилинг — эффективная процедура для обновления кожи, но результат во многом зависит от правильного последующего ухода. Без должного восстановления кожа может стать раздражённой, чувствительной и потерять эффект омоложения. Ниже — ключевые рекомендации, которые помогут сохранить и усилить результат процедуры.
После пилинга кожа теряет влагу и становится особенно уязвимой. Используйте лёгкие, но насыщенные увлажняющие средства — лучше всего подойдут кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом и керамидами.
Даже зимой! После пилинга кожа крайне чувствительна к ультрафиолету. Без SPF-фильтра можно заработать пигментацию. Выбирайте кремы с защитой от SPF 30 и выше.
В течение 5–7 дней не используйте средства с кислотами, ретинолом и витамином C. Они могут усилить раздражение. Лучше сосредоточься на мягком очищении и восстановлении.
Не сдирайте корочки и не теребите шелушащиеся участки. Это может вызвать микротравмы и рубцы.
Грамотный уход после пилинга — это залог гладкой, сияющей и здоровой кожи. Забота в этот период особенно важна — и она точно окупится результатом.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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