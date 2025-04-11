Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно

Когда вы в последний раз обращали внимание на скорость роста ваших ногтей? Это не то, что часто приходит на ум при размышлениях о здоровье. Однако, согласно научным исследованиям, именно этот фактор может раскрыть неожиданный секрет — как мы стареем и даже как долго живем. В 1979 году исследование, проведенное Фондом развития науки Орентрайха, выдвинуло гипотезу, что замедление роста ногтей связано с возрастом и может служить индикатором биологического старения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Как быстро растут ногти

В ходе того исследования ученые измерили скорость роста ногтей у людей разных возрастных категорий. Оказалось, что после 30 лет скорость их роста замедляется — в среднем на 0,5% каждый год. В этом процессе, как и в других биологических, проявляется характерная для старения тенденция замедления метаболизма, кровообращения и клеточной регенерации. Все эти изменения отражаются на росте ногтей, который с возрастом становится медленнее.

Ногти — зеркало старения

По словам профессора генетики Гарвардской Медицинской школы Дэвида Синклера, скорость роста ногтей может быть важным биомаркером старения, который часто остаётся незамеченным. В недавнем интервью Синклер отметил:

"Люди часто спрашивают меня, есть ли какие-то видимые признаки биологического старения. Один из самых простых, но о которых мало говорят, — это скорость роста ногтей. Если они растут быстро, это может быть хорошим знаком".

Ногти как биологический термометр

Ногти не стареют мгновенно. Как и волосы, кожа, они отражают состояние всего организма. На их рост влияют множество факторов, таких как обмен веществ, питание и кровообращение. Все эти процессы начинают замедляться с возрастом, что напрямую сказывается на росте ногтей. Таким образом, ученые предполагают, что ногти могут служить своеобразным "тихим термометром" нашего биологического возраста. Это не замена медицинским анализам, но может быть полезным дополнением для определения реального состояния здоровья.

Что стоит знать

Простой факт — рост ногтей может быть полезным индикатором нашего состояния здоровья и скорости старения. При этом важно помнить, что скорость роста ногтей не всегда точно отражает хронологический возраст, но она может служить показателем того, как организм воспринимает время.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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