Не нужно тратить огромные деньги: бюджетные процедуры, которые преобразят вашу кожу

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не всегда нужно тратить огромные суммы на дорогие процедуры в салоне, чтобы увидеть результат. Многие бюджетные варианты могут быть не менее эффективными, а их цена гораздо доступнее. Сегодня мы расскажем о самых популярных и действенных салонных процедурах, которые не опустошат ваш кошелёк.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Уход за лицом с помощью мезотерапии

Мезотерапия — это одна из самых популярных процедур для улучшения состояния кожи. Для её проведения используют инъекции с витаминами, аминокислотами и антиоксидантами, которые питают дерму изнутри. Бюджетные варианты мезотерапии могут стоить значительно дешевле, но результат остаётся впечатляющим: кожа становится более упругой, увлажнённой и сияющей. Средняя цена в России: 3000-5000 рублей за сеанс.

Чистка лица ультразвуком

Ультразвуковая чистка лица — это безболезненная процедура, которая помогает избавиться от загрязнений и мёртвых клеток эпидермиса. Она отлично подходит для кожи с расширенными порами и акне. Это не только бюджетная, но и быстрая процедура с мгновенным результатом, которая помогает улучшить текстуру кожи. Средняя цена в России: 1500-3000 рублей.

Пилинг с фруктовыми кислотами

Пилинги на основе фруктовых кислот являются отличным способом обновить кожу и улучшить её внешний вид. Они стимулируют обновление клеток, выравнивают тон и уменьшают пигментацию. Фруктовый пилинг доступен по цене и идеально подходит для тех, кто хочет получить эффект от салонного ухода без больших затрат. Средняя цена в России: 2000-4000 рублей.

Не всегда нужно тратить большие деньги на дорогие процедуры, чтобы добиться красивой кожи и волос. Многие бюджетные салонные процедуры дают отличные результаты и подходят для тех, кто ищет экономичный, но эффективный уход.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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