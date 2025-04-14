Юбка в бельевом стиле — вещь, которую этой весной будут носить все

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Если хочется выглядеть модно и женственно, но без переигрывания, забудьте про тренчи и белые майки — весна и лето 2025 принадлежат юбке в бельевом стиле. И речь уже не о мимолетной тенденции, а о настоящей новой базе гардероба, которую легко адаптировать под любой образ: от романтичного до дерзкого.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка

Интимность как стиль

Мода окончательно стерла границу между "домашним" и "выходным". Всё, что раньше прятали — тонкий шелк, кружево, полупрозрачные ткани — теперь демонстрируют. Причем делают это элегантно, уверенно и с тонким чувством меры. Юбка в бельевом стиле — квинтэссенция этой новой женственности: нежная, но смелая, уязвимая, но сильная.

Почему именно юбка

Платья-комбинации тоже на пике, но они требуют более точного стайлинга. А юбка — универсальный элемент, который вписывается почти в любой гардероб. Она может быть:

С базовой футболкой и кедами — для повседневных прогулок.

С жакетом и сапогами — для офиса или выставки.

С балетками, поло и кардиганом — для эстетики "тихого люкса".

С бомбером и лоферами — для дерзкого городского шика.

Цвет — от классического чёрного до пастельных и жемчужных оттенков. Ткань — сатин, шёлк, шифон. Финиш — кружево, тонкие швы, деликатные разрезы. Всё это создаёт лёгкость, игру фактур и мягкую чувственность.

Откуда пошёл тренд

Мода на бельевые мотивы началась не вчера. Переломной точкой стала коллекция Celine весна-лето 2015, где Фиби Фило впервые без стеснения вывела "нижнее" в разряд повседневного. Но именно юбка, а не платье, стала главной героиней 2025 года. Ее проще вписать в гардероб, и она не навязывает образ, а даёт свободу комбинирования.

Для кого и как носить

Эта вещь работает на всех. Главное — подобрать нужную длину (мини, миди или макси) и фактуру. Она подчёркивает фигуру, добавляет изящества и в то же время не обязывает. Не важно, какой у тебя стиль — романтичный, минималистичный, дерзкий или городской — юбка-комбинация подстроится под тебя.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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