Как выбрать купальник по типу фигуры: пляжный гайд, который избавит от комплексов

Собираешься на отдых? Тогда пора подумать не только о броне отеля, но и о купальнике, в котором ты будешь ловить восхищённые взгляды и полное расслабление. Главное — выбрать модель, которая подчёркивает сильные стороны именно твоей фигуры. И вот как это сделать правильно.
Если тебе кажется, что "купальник не сидит", возможно, дело не в тебе, а в модели. Даже супермодели стесняются определённых зон тела, просто знают, как с этим работать. Удачно подобранный фасон способен визуально изменить силуэт — главное, учитывать форму тела, а не гнаться за трендами.
Если у тебя ярко выраженная талия, а плечи и бёдра примерно одинаковые по ширине — повезло! Тебе подходят:
Твоя задача — не спрятать фигуру, а показать её идеальный баланс.
Чтобы уравновесить фигуру:
Сделай акцент на бёдрах и талии:
Цель — создать изгибы:
Формируй силуэт песочных часов визуально — и всё получится.
Твоя задача — удлинить ноги:
Не бойся открытых фасонов — они тебе только в плюс!
Нет "неидеальных" фигур — есть неподходящие купальники. Главное — учитывать особенности своего тела и выбрать модель, которая подчеркнёт то, что ты любишь в себе. А всё остальное можно спрятать за солнцезащитными очками и хорошим настроением.
Купа́льник или купа́льный костю́м - одежда для купания и отдыха у воды.
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Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.