Как выбрать купальник по типу фигуры: пляжный гайд, который избавит от комплексов

2:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Собираешься на отдых? Тогда пора подумать не только о броне отеля, но и о купальнике, в котором ты будешь ловить восхищённые взгляды и полное расслабление. Главное — выбрать модель, которая подчёркивает сильные стороны именно твоей фигуры. И вот как это сделать правильно.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

Пару слов для уверенности

Если тебе кажется, что "купальник не сидит", возможно, дело не в тебе, а в модели. Даже супермодели стесняются определённых зон тела, просто знают, как с этим работать. Удачно подобранный фасон способен визуально изменить силуэт — главное, учитывать форму тела, а не гнаться за трендами.

Песочные часы — можно всё

Если у тебя ярко выраженная талия, а плечи и бёдра примерно одинаковые по ширине — повезло! Тебе подходят:

Раздельные купальники на завязках (выделяют талию).

Монокини с поясом или вырезами на боках.

Купальники с V-образным вырезом (визуально вытягивают и подчеркивают формы).

Твоя задача — не спрятать фигуру, а показать её идеальный баланс.

Груша (широкие бёдра)

Чтобы уравновесить фигуру:

Выбирай купальники с акцентом на груди (пуш-ап, рюши, бандо).

Избегай яркого низа — лучше однотонные трусики и тёмные оттенки.

Отлично работают слитные купальники с декором в верхней части.

Спортивный верх + низ на заниженной посадке — тоже хит.

Перевёрнутый треугольник (широкие плечи)

Сделай акцент на бёдрах и талии:

Трусики с бантиками, рюшами, контрастным принтом.

Модели в ретро-стиле с высокой талией или шортиками.

Избегай массивных деталей на лифе, они расширяют верх.

Прямоугольник (без ярко выраженной талии)

Цель — создать изгибы:

Бикини с завязками на бёдрах.

Монокини с вырезами на талии.

Купальники с драпировкой, бантами, декоративными элементами на бёдрах.

Формируй силуэт песочных часов визуально — и всё получится.

Невысокий рост

Твоя задача — удлинить ноги:

Модели с высоким вырезом на бедре.

Купальники с вертикальными линиями, V-образным вырезом.

Высокая посадка + минимум горизонтальных делений.

Не бойся открытых фасонов — они тебе только в плюс!

Итог

Нет "неидеальных" фигур — есть неподходящие купальники. Главное — учитывать особенности своего тела и выбрать модель, которая подчеркнёт то, что ты любишь в себе. А всё остальное можно спрятать за солнцезащитными очками и хорошим настроением.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м - одежда для купания и отдыха у воды.



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