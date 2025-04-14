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Оверсайз, накидка или классика? Найди пальто, которое не выйдет из моды

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Весна — идеальное время, чтобы сменить тяжелый пуховик на лёгкое и стильное пальто. Но не каждое пальто переживёт несколько сезонов подряд — особенно, если оно слишком трендовое. Мы собрали модели, которые не выйдут из моды, комфортны в носке и легко вписываются в гардероб — хочешь с каблуками, хочешь с кроссовками.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Объемное пальто

Если любишь худи, свитшоты и вообще всё свободное и уютное, объемное пальто — твой must-have. Благодаря оверсайз-крою легко составлять многослойные образы. А еще оно отлично "дружит" с кроссовками, джогерами и даже бейсболками. Проверено!

Приталенное пальто

Тонкий пояс, изящный силуэт и идеальная посадка по фигуре — приталенное пальто снова на пике популярности. Это тот самый вариант, который останется актуальным и после того, как тренд на ladylike-стиль сойдёт на нет.

Укороченное пальто

Практично, удобно и комплиментарно фигуре. Особенно хорошо смотрится с платьями и юбками — добавляет изящества и подчеркивает ноги. А еще оно не собирает всю грязь с тротуаров. Реально полезно.

Пальто-накидка

Максимум комфорта — минимум деталей. Без пуговиц, без лацканов, зато с широкими рукавами и свободным кроем. Некоторые модели идут сразу с шарфом, прикрепленным к вороту — удобно и очень cozy.

Строгое пальто

Четкий силуэт, ровные линии плеч, минимум деталей — классическое миди-пальто подойдёт тем, кто любит безупречный стиль. Носи его с каблуками или лоферами — и не забудь про V-образный вырез, визуально удлиняющий шею.

Вывод

Пальто на весну не обязано быть скучным. Главное — выбрать то, что будет радовать глаз, не мешать в движении и сочетаться с любимыми вещами в гардеробе. А значит — носиться долго и с удовольствием.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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