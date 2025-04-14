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Готовь босоножки весной: какие модели будут модными летом-2025

2:28
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением апреля пора задуматься не только о шопинге, но и о шлёпанцах. Лето-2025 обещает быть горячим — не только по погоде, но и по обувным трендам. В моду возвращаются вьетнамки, странные каблуки и даже гладиаторские сандалии. Разбираемся, какие пары точно окажутся на пике популярности.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Вьетнамки — но с характером

Забудь о пляжных тапках — теперь в моде сандалии с перемычкой между пальцами в дорогом исполнении. На тонкой подошве, на платформе, на каблуке — вьетнамки переживают модный ренессанс. Особый шик — ремешки на щиколотке и минималистичный дизайн.

Каблуки из будущего

Чем чуднее форма каблука, тем моднее туфли. Изогнутые, прозрачные, в форме логотипа бренда — всё это не фантазии дизайнеров, а реальность летних коллекций. Так что если увидишь туфли с каблуком в виде буквы Y — это не баг, а тренд.

Змеиный принт снова в деле

Питон на пике. В 2025 году актуальна обувь любого формата — хоть балетки, хоть мюли — лишь бы в змеиный принт. Оттенки варьируются от натуральных до ярких фантазийных, но лучше всего работает классика.

Топсайдеры и лоферы

Топсайдеры — новая фишка модных показов. Мю Мю и старомонетный стиль снова в игре. Легкие парусиновые или кожаные полуботинки со шнуровкой — отличный выбор для города. Лоферы не сдают позиции, особенно в дуэте с носками.

Возвращение ретро-кроссовок

Сникерхэды ликуют: винтажные пары снова на подиумах. Состаренные модели, переиздания легенд и просто ретро-силуэты — всё это снова актуально. Мода ностальгирует — и мы вместе с ней.

Высокие кроссовки и гладиаторы

Готовься морально: кроссовки в стиле боксеров и сандалии-гладиаторы постепенно возвращаются. Пока это кажется смелым, но вспомни, как мы с недоверием смотрели на ugly sneakers. Так что — всё возможно.

Обувь в сеточку

Самая носибельная новинка сезона — туфли и слингбэки в сеточку. Они воздушные, лёгкие, отлично проветриваются и при этом выглядят свежо. Меньше стайлинга, больше комфорта — идеальный летний выбор.

Уточнения

Босоно́жки — вид обуви для тёплых времён года, который не полностью закрывает ступню и голеностопный сустав и который носится на босую ногу.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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