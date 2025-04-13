Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игры вместо дрессуры: как просто и весело прокачать мозг питомца
Не куст, а жадина: как заставить малину плодоносить до самой осени
Новостройка куплена, а что дальше? Неочевидный шаг, без которого могут возникнуть проблемы
Партизаны вселенной: открытие скрытых галактик перевернет наше представление о космосе
Сестра Гуфа раскритиковала Ксению Собчак за интервью с вдовой Паши Техника
ТОП-5 автозаводов СССР, переживших рыночную перестройку
Трещина на лобовом? Не спешите менять — есть шанс спасти
Спустя 20 лет: Киркоров внезапно вспомнил главное правило Пугачёвой
Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя

Зуд и жир у корней? Перхоть? Есть одно средство, которое справляется со всем

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Мы тщательно ухаживаем за кожей лица — увлажняем, питаем, защищаем. Но часто забываем о зоне, которая скрыта под волосами. Между тем кожа головы — такая же живая, как и на лице, и её состояние напрямую влияет на рост волос, их густоту и здоровье фолликулов.

Перхоть
Фото: https://www.freepik.com
Перхоть
  • Трихологи напоминают: обезвоженная кожа головы может быть и сухой, и жирной. В первом случае она зудит, шелушится, во втором — «запускает» избыточную выработку себума, пытаясь защититься. Результат — жирные корни уже к вечеру и потеря объёма.

Чтобы этого не происходило, важно поддерживать баланс влаги. Вот 5 способов, которые работают.

Скажи нет сульфатам — и да мягкому шампуню

Сухость может быть спровоцирована не только погодой или стрессом, но и неподходящим средством для мытья головы. Шампуни с агрессивными ПАВ (вроде SLS и SLES) вымывают не только загрязнения, но и естественную защиту.

Выбирай средства без сульфатов с увлажняющими компонентами — например, алоэ вера или пантенол. Это первый шаг к восстановлению.

Кондиционер — теперь и для кожи

Обычно кондиционер наносят от середины длины до кончиков, избегая корней. Но существуют специальные формулы, предназначенные именно для кожи головы. Они не утяжеляют волосы и работают как лосьон для лица — смягчают, увлажняют, снимают раздражение.

Идеально — использовать такие средства после каждого мытья головы.

Сыворотка на каждый день

Если зуд и шелушение не отступают, стоит добавить в рутину несмываемую сыворотку. Главное — чтобы в составе была гиалуроновая кислота, которая умеет удерживать влагу, не перегружая волосы.

Сыворотка наносится на сухую или слегка влажную кожу — ежедневно или по мере необходимости.

Маска — раз в неделю

Когда кожа особенно капризничает, пора достать «тяжёлую артиллерию» — интенсивные маски для кожи головы. Они насыщены витаминами, маслами и микроэлементами, которые питают и фолликулы, и дерму.

Частота — 1–2 раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Маску лучше наносить на влажную кожу головы и оставлять минимум на 10–15 минут.

Скраб — но только мягкий

Пилинг кожи головы помогает убрать ороговевшие клетки, остатки укладочных средств и кожного сала, которые мешают увлажнению.

Но тут важно не переборщить. Один раз в неделю — максимум. И обязательно после скраба использовать увлажняющий кондиционер или маску, чтобы не оставить кожу без защиты.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Сводка с фронта: Курская область будет освобождена в апреле, сбит ещё один истребитель F-16 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Последние материалы
Ефремов начал новую жизнь: религия, уединение и визит к могиле погибшего в ДТП водителя
ТОП-5 советских мотоциклов, которые легко восстановить
Кисло будет не всем: в России резко подорожают лимоны
Почему дыхание через рот меняет внешность и разрушает организм
Это не способ увековечить имя: близкий друг Техника раскрыл, чем фанаты оскорбили память рэпера на Арбате
Эта головная боль может разрушить жизнь — и вы не узнаете сразу
Маленькая жемчужина Пелопоннеса, где история оживает среди камней
Вот что случится, если вы замените обычную колу этим напитком из трёх ингредиентов
Каждый день понемногу: как еда из супермаркета медленно убивает кошку
Один куст на подоконнике — и ваши супы больше не будут прежними
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.