Зуд и жир у корней? Перхоть? Есть одно средство, которое справляется со всем

2:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы тщательно ухаживаем за кожей лица — увлажняем, питаем, защищаем. Но часто забываем о зоне, которая скрыта под волосами. Между тем кожа головы — такая же живая, как и на лице, и её состояние напрямую влияет на рост волос, их густоту и здоровье фолликулов.

Фото: https://www.freepik.com Перхоть

Трихологи напоминают: обезвоженная кожа головы может быть и сухой, и жирной. В первом случае она зудит, шелушится, во втором — «запускает» избыточную выработку себума, пытаясь защититься. Результат — жирные корни уже к вечеру и потеря объёма.

Чтобы этого не происходило, важно поддерживать баланс влаги. Вот 5 способов, которые работают.

Скажи нет сульфатам — и да мягкому шампуню

Сухость может быть спровоцирована не только погодой или стрессом, но и неподходящим средством для мытья головы. Шампуни с агрессивными ПАВ (вроде SLS и SLES) вымывают не только загрязнения, но и естественную защиту.

Выбирай средства без сульфатов с увлажняющими компонентами — например, алоэ вера или пантенол. Это первый шаг к восстановлению.

Кондиционер — теперь и для кожи

Обычно кондиционер наносят от середины длины до кончиков, избегая корней. Но существуют специальные формулы, предназначенные именно для кожи головы. Они не утяжеляют волосы и работают как лосьон для лица — смягчают, увлажняют, снимают раздражение.

Идеально — использовать такие средства после каждого мытья головы.

Сыворотка на каждый день

Если зуд и шелушение не отступают, стоит добавить в рутину несмываемую сыворотку. Главное — чтобы в составе была гиалуроновая кислота, которая умеет удерживать влагу, не перегружая волосы.

Сыворотка наносится на сухую или слегка влажную кожу — ежедневно или по мере необходимости.

Маска — раз в неделю

Когда кожа особенно капризничает, пора достать «тяжёлую артиллерию» — интенсивные маски для кожи головы. Они насыщены витаминами, маслами и микроэлементами, которые питают и фолликулы, и дерму.

Частота — 1–2 раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Маску лучше наносить на влажную кожу головы и оставлять минимум на 10–15 минут.

Скраб — но только мягкий

Пилинг кожи головы помогает убрать ороговевшие клетки, остатки укладочных средств и кожного сала, которые мешают увлажнению.

Но тут важно не переборщить. Один раз в неделю — максимум. И обязательно после скраба использовать увлажняющий кондиционер или маску, чтобы не оставить кожу без защиты.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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