Болезнь — не повод выглядеть плохо: четыре простых шага к здоровой коже

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда организм ослаблен болезнью или переживает стресс, это отражается и на состоянии кожи. Она становится тусклой, обезвоженной, может появиться раздражение или высыпания. Правильный уход в такие периоды особенно важен — он поможет быстрее восстановиться и сохранить здоровье кожи.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Увлажнение — в приоритете

Во время болезни кожа теряет влагу быстрее, особенно при температуре. Используйте лёгкие, но насыщенные увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой или церамидами. Избегайте агрессивных очищающих средств — предпочтительны мягкие пенки и мицеллярная вода.

Минимум, но регулярно

Когда нет сил на многоступенчатый уход, сосредоточьтесь на базовом: очищение, увлажнение, защита. Один раз в день — лучше, чем никак. Не перегружайте кожу сыворотками и кислотами — это может спровоцировать раздражение.

Успокаивающие компоненты

При стрессах часто обостряются чувствительность и покраснения. Обратите внимание на уход с алоэ вера, пантенолом или экстрактом ромашки — они снимают воспаление и восстанавливают барьер.

Не забывайте про питание

Лёгкий массаж с питательным кремом улучшит микроциркуляцию и ускорит восстановление. А если есть силы — можно побаловать себя увлажняющей тканевой маской.

Забота о коже во время болезни и стресса — это не только про внешний вид, но и про внутреннюю поддержку организма. Даже минимальные шаги в уходе помогают коже справляться с нагрузкой и быстрее восстанавливаться.

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