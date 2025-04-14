Не маскируйте, а подчёркивайте! Лучшие платья для нестандартной фигуры

Нестандартная фигура — не повод отказываться от стильных нарядов. Главное — правильно подобрать фасон платья, который подчеркнёт достоинства и скроет нюансы. Давайте разберёмся, как не ошибиться с выбором.
Прежде чем отправляться на шопинг, важно объективно оценить пропорции тела. Фигура может напоминать «грушу», «яблоко», «треугольник» или «прямоугольник» — под каждую подходит свой крой. Не стоит гнаться за модой, если вещь не сидит идеально.
Нестандартной фигуре часто подходят платья средней длины — они не делят фигуру пополам и не утяжеляют силуэт. Избегайте слишком тонких тканей: они могут подчёркивать недостатки. Отдавайте предпочтение плотным, хорошо держащим форму материалам.
Идеальное платье — это не про размер, а про гармонию с вашей фигурой. Прислушивайтесь к себе, экспериментируйте и подчеркивайте то, что делает вас особенной.
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.
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