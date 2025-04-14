Не маскируйте, а подчёркивайте! Лучшие платья для нестандартной фигуры

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Нестандартная фигура — не повод отказываться от стильных нарядов. Главное — правильно подобрать фасон платья, который подчеркнёт достоинства и скроет нюансы. Давайте разберёмся, как не ошибиться с выбором.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка в платье

Определите особенности своей фигуры

Прежде чем отправляться на шопинг, важно объективно оценить пропорции тела. Фигура может напоминать «грушу», «яблоко», «треугольник» или «прямоугольник» — под каждую подходит свой крой. Не стоит гнаться за модой, если вещь не сидит идеально.

Ставьте акцент на достоинства

Если у вас выразительная талия — выбирайте платья с поясом, приталенные фасоны или модели с корсетным верхом.

— выбирайте платья с поясом, приталенные фасоны или модели с корсетным верхом. При объёмных бёдрах подойдут модели А-силуэта, платья с баской или тёмный низ в комбинации с ярким верхом — это поможет сбалансировать пропорции.

подойдут модели А-силуэта, платья с баской или тёмный низ в комбинации с ярким верхом — это поможет сбалансировать пропорции. Если фигура «яблоко» — смело выбирайте платья с завышенной талией или свободного кроя, акцентирующие грудь и отвлекающие внимание от живота.

— смело выбирайте платья с завышенной талией или свободного кроя, акцентирующие грудь и отвлекающие внимание от живота. Для обладательниц пышной груди идеальны V-образные вырезы и платья на запах, которые визуально удлиняют шею и придают лёгкость образу.

идеальны V-образные вырезы и платья на запах, которые визуально удлиняют шею и придают лёгкость образу. При широких плечах стоит выбирать модели с рукавами-реглан, с диагональными линиями или акцентами на талии и бёдрах — это визуально сместит акцент вниз.

стоит выбирать модели с рукавами-реглан, с диагональными линиями или акцентами на талии и бёдрах — это визуально сместит акцент вниз. Если у вас стройные ноги — носите платья с разрезом, асимметричным подолом или длиной до колена, чтобы акцентировать внимание именно на них.

— носите платья с разрезом, асимметричным подолом или длиной до колена, чтобы акцентировать внимание именно на них. А если вы миниатюрная, выбирайте фасоны, не перегруженные деталями — лаконичные, вертикальные силуэты визуально вытягивают фигуру и добавляют роста.

Правильная длина и ткань

Нестандартной фигуре часто подходят платья средней длины — они не делят фигуру пополам и не утяжеляют силуэт. Избегайте слишком тонких тканей: они могут подчёркивать недостатки. Отдавайте предпочтение плотным, хорошо держащим форму материалам.

Идеальное платье — это не про размер, а про гармонию с вашей фигурой. Прислушивайтесь к себе, экспериментируйте и подчеркивайте то, что делает вас особенной.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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