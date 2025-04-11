Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Короткие волосы снова на пике моды — и не просто так. Это больше, чем тренд: это манифест стиля, удобства и уверенности. Мировые подиумы и звезды уже подались в сторону коротких стрижек, и кажется, что длинные локоны отступают на второй план.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Журнал Moderna отмечает, что современные короткие стрижки созданы для тех, кто ценит время, стиль и хочет выглядеть эффектно без лишних усилий.

Что в тренде

Вот стрижки, которые обещают стать самыми востребованными в 2025 году:

Неровный боб — асимметрия, которая придает образу дерзость и движение;

Пикси со слоями — спасение для тонких волос: легкость, объем и текстура;

Moderna Shaggy — легкая небрежность в стиле 70-х, идеально для расслабленного образа;

Текстурированный боб и пикси с длинной челкой — стильный выбор для тех, кто не хочет жертвовать женственностью.

Как выбрать свою идеальную стрижку

Подумайте, хотите ли вы зрительно удлинить лицо или наоборот — смягчить черты. Слои и длина могут творить чудеса, если правильно подобраны.

Лучше всего посоветоваться с парикмахером, который оценит форму лица, тип волос и подскажет, какая стрижка сделает вас счастливее (и красивее).

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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