Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны

Короткие волосы снова на пике моды — и не просто так. Это больше, чем тренд: это манифест стиля, удобства и уверенности. Мировые подиумы и звезды уже подались в сторону коротких стрижек, и кажется, что длинные локоны отступают на второй план.
Журнал Moderna отмечает, что современные короткие стрижки созданы для тех, кто ценит время, стиль и хочет выглядеть эффектно без лишних усилий.
Вот стрижки, которые обещают стать самыми востребованными в 2025 году:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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