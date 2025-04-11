Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 40 лет кожа на руках часто выдает возраст. Пигментные пятна, сухость, огрубевшая поверхность — всё это делает руки старше, чем они есть на самом деле. Но есть простой и бюджетный способ вернуть коже мягкость и сияние. Всего три ингредиента, которые легко найти дома, могут стать вашими союзниками в уходе за руками.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

Что понадобится:

1 столовая ложка кокосового масла

1 столовая ложка мёда

1 столовая ложка сахара

Эти компоненты не только отлично сочетаются, но и усиливают действие друг друга: мёд увлажняет, сахар действует как мягкий скраб, а кокосовое масло питает и защищает.

Как использовать:

Тщательно перемешайте все ингредиенты в чистой ёмкости.

Нанесите смесь на руки круговыми движениями, как при пилинге.

Оставьте на коже на 15 минут.

Смойте тёплой водой, пока не останется ни следа.

Важно! Делать такой уход можно 2-3 раза в неделю, особенно в холодное или сухое время года.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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