Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса

После 40 лет кожа на руках часто выдает возраст. Пигментные пятна, сухость, огрубевшая поверхность — всё это делает руки старше, чем они есть на самом деле. Но есть простой и бюджетный способ вернуть коже мягкость и сияние. Всего три ингредиента, которые легко найти дома, могут стать вашими союзниками в уходе за руками.
Что понадобится:
Эти компоненты не только отлично сочетаются, но и усиливают действие друг друга: мёд увлажняет, сахар действует как мягкий скраб, а кокосовое масло питает и защищает.
Как использовать:
Важно! Делать такой уход можно 2-3 раза в неделю, особенно в холодное или сухое время года.
Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.