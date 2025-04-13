Секрет острых скул: простой трюк, который работает лучше массажа

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже у стройных девушек иногда появляется коварный второй подбородок — то ли генетика, то ли осанка, то ли просто "неудачный ракурс". Но теперь соцсети сходят с ума по простому лайфхаку, который, по заверениям тысяч пользовательниц, помогает вернуть чёткий овал лица — и всё это без фитнес-зала, косметологов и макияжа. Нужно всего одно упражнение и пара минут в день.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

В чём суть

Блогерша, которая первой поделилась этим трюком, назвала его "упражнением на каждый день". Всё, что нужно:

Завернуть язык за верхнюю губу, прижав его к деснам сверху.

В этом положении медленно поворачивать голову вправо и влево.

Повторять это нужно ежедневно по 1-2 минуты. Главное — регулярность. Пользовательницы отмечают, что первые визуальные изменения появляются уже через 1-2 недели: контур лица становится чётче, а второй подбородок заметно уменьшается.

Почему это работает

Это упражнение активирует мышцы подъязычной и подподбородочной зоны, которые в обычной жизни почти не задействуются. Как результат:

улучшается кровообращение в проблемной зоне.

в проблемной зоне. тонизируются мышцы шеи и подбородка.

подтягивается овал лица.

И всё это без оборудования, в любом месте и в любое время: дома, в офисе, в пробке — если никто не видит. 😏

А если не хватает терпения

Конечно, есть и радикальные методы: от инъекций липолитиков, расщепляющих жир, до ультразвуковой подтяжки. Но даже здесь врачи предупреждают: эффект может быть непредсказуемым, и без укрепления мышц лицо быстро "поплывёт" обратно.

Так что домашная зарядка — не альтернатива, а основа. Даже если вы решитесь на косметологию, мышцы всё равно нужно держать в тонусе.

Бонус: визуальный эффект + осанка

Регулярные упражнения влияют не только на подбородок, но и на осанку и линию шеи. А это значит — минус визуальных лет и плюс уверенности на каждом селфи. Возможно, скульптор в палетке для лица вам больше и не понадобится.

Уточнения

Красота́ - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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