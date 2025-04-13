Запах странный — эффект волшебный: зачем добавлять уксус в воду

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты знала, что яблочный уксус может заменить целый арсенал косметики? Он не только помогает волосам блестеть, но и способен творить чудеса с кожей. Рассказываем, зачем наливать его в ванну и как правильно это делать.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Почему стоит попробовать ванну с яблочным уксусом

Нежное отшелушивание без скрабов

Яблочный уксус содержит натуральные кислоты, которые мягко удаляют мёртвые клетки.

Не травмирует кожу, как обычные скрабы.

Делает кожу гладкой и сияющей — и всё это без механического трения.

Спасение от акне

Уксус — антисептик, уничтожающий бактерии на поверхности кожи.

Снимает воспаления и помогает при прыщах на спине и груди.

Его также применяют точечно при бородавках и экземе — эффект подтверждён дерматологами.

Уменьшает поры и контролирует жирность

Уксус растворяет излишки себума — главного виновника расширенных пор.

Подходит для жирной и комбинированной кожи, особенно летом.

Эффективен в виде ванны или домашнего тоника.

Помогает осветлить пигментные пятна

Благодаря яблочной кислоте замедляется выработка меланина.

Может постепенно осветлить тёмные пятна и выровнять тон кожи.

Используется в уходе за кожей с кератозом и пигментацией.

Натуральный дезодорант и антибактериальный уход

Устраняет запах пота, не блокируя работу потовых желёз.

Можно использовать как спрей (1:1 с водой) после душа.

Запах уксуса быстро исчезает, а эффект сохраняется на весь день.

Как правильно принимать ванну с уксусом

Тебе понадобится

1/2-2 стакана органического яблочного уксуса (начинай с малого),

по желанию — соль Эпсома и эфирные масла.

Что делать

Набери тёплую воду (не горячую!).

Добавь уксус и остальные ингредиенты.

Перемешай воду.

Принимай ванну 15-20 минут.

Аккуратно ополоснись и промокни кожу полотенцем (не тереть!).

Кому не подойдёт такая ванна

Людям с сухой или гиперчувствительной кожей.

При наличии царапин, ранок или воспалённых прыщей.

Если есть дерматологические заболевания — сначала проконсультируйся с врачом.

Перед первой ванной протестируй раствор на небольшом участке кожи, чтобы избежать раздражения.

Уточнения

Я́блочный у́ксус - уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.



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