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Запах странный — эффект волшебный: зачем добавлять уксус в воду

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Ты знала, что яблочный уксус может заменить целый арсенал косметики? Он не только помогает волосам блестеть, но и способен творить чудеса с кожей. Рассказываем, зачем наливать его в ванну и как правильно это делать.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Почему стоит попробовать ванну с яблочным уксусом

Нежное отшелушивание без скрабов

  • Яблочный уксус содержит натуральные кислоты, которые мягко удаляют мёртвые клетки.
  • Не травмирует кожу, как обычные скрабы.
  • Делает кожу гладкой и сияющей — и всё это без механического трения.

Спасение от акне

  • Уксус — антисептик, уничтожающий бактерии на поверхности кожи.
  • Снимает воспаления и помогает при прыщах на спине и груди.
  • Его также применяют точечно при бородавках и экземе — эффект подтверждён дерматологами.

Уменьшает поры и контролирует жирность

  • Уксус растворяет излишки себума — главного виновника расширенных пор.
  • Подходит для жирной и комбинированной кожи, особенно летом.
  • Эффективен в виде ванны или домашнего тоника.

Помогает осветлить пигментные пятна

  • Благодаря яблочной кислоте замедляется выработка меланина.
  • Может постепенно осветлить тёмные пятна и выровнять тон кожи.
  • Используется в уходе за кожей с кератозом и пигментацией.

Натуральный дезодорант и антибактериальный уход

  • Устраняет запах пота, не блокируя работу потовых желёз.
  • Можно использовать как спрей (1:1 с водой) после душа.
  • Запах уксуса быстро исчезает, а эффект сохраняется на весь день.

Как правильно принимать ванну с уксусом

Тебе понадобится

  • 1/2-2 стакана органического яблочного уксуса (начинай с малого),
  • по желанию — соль Эпсома и эфирные масла.

Что делать

  • Набери тёплую воду (не горячую!).
  • Добавь уксус и остальные ингредиенты.
  • Перемешай воду.
  • Принимай ванну 15-20 минут.
  • Аккуратно ополоснись и промокни кожу полотенцем (не тереть!).

Кому не подойдёт такая ванна

  • Людям с сухой или гиперчувствительной кожей.
  • При наличии царапин, ранок или воспалённых прыщей.
  • Если есть дерматологические заболевания — сначала проконсультируйся с врачом.

Перед первой ванной протестируй раствор на небольшом участке кожи, чтобы избежать раздражения.

Уточнения

Я́блочный у́ксус - уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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