Перед кабинетом косметолога: что категорически нельзя делать — 11 ошибок, которые обнулят эффект

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь, чтобы уходовая процедура принесла максимум пользы? Тогда стоит подготовиться к визиту к косметологу правильно. Даже самые эффективные кремы и техники не сработают, если ты допустишь эти ошибки — запомни их и избегай.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Косметолог

Свежая укладка — табу

"Если клиентка приходит с идеальной укладкой, мне сложно полноценно обработать кожу у линии роста волос", — объясняет косметолог Дэйзи Северино.

Поэтому лучше помыть голову заранее — и не переживать, что она испортится.

Никаких активных ингредиентов

Откажись от ретинола, кислот и витамина С минимум за три дня до приёма.

"Они могут ограничить спектр продуктов, с которыми я могу работать", — предупреждает Дэйзи.

Не трать деньги на косметику заранее

Не закупайся новинками до консультации: косметолог поможет подобрать средства, которые действительно подойдут твоей коже.

И не покупай косметику где подешевле

Подделки и просрочка из сомнительных источников могут вызвать раздражение. Лучше брать средства через проверенного специалиста.

Все вопросы — во время, не после

Если задаёшь вопросы только после процедуры, времени может не хватить. Говори во время сеанса.

Удаление волос — только не перед визитом

Не стоит трогать пушок или делать депиляцию — это может повредить кожу перед активной процедурой.

Не игнорируй домашние рекомендации

"Если ты не придерживаешься схемы ухода, эффекта не будет. Каждый раз приходится начинать сначала", — сетует Дэйзи.

После процедуры — никакой сауны

Жара и пот нейтрализуют нанесённые средства. Дай коже отдохнуть и напитаться.

Не жди чуда за один сеанс

"Одной процедурой нельзя исправить то, что копилось годами", — напоминает косметолог Джоанн Валентайн.

Не меняй косметику без консультации

Даже если результат не моментальный, средство может сработать позже. Не спеши всё менять.

Не молчи, если есть проблема

Появилось раздражение или дискомфорт? Не решай это самостоятельно — сразу звони специалисту.

Чтобы визит к косметологу не оказался впустую, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и правильно подготовиться к сеансу. Несколько простых шагов до процедуры — и результат действительно порадует: кожа станет чище, сияющей и заметно ухоженной. Помни, уход за собой — это не только дело рук косметолога, но и твоё личное участие.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.