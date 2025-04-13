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Перед кабинетом косметолога: что категорически нельзя делать — 11 ошибок, которые обнулят эффект

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Хочешь, чтобы уходовая процедура принесла максимум пользы? Тогда стоит подготовиться к визиту к косметологу правильно. Даже самые эффективные кремы и техники не сработают, если ты допустишь эти ошибки — запомни их и избегай.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Косметолог

Свежая укладка — табу

"Если клиентка приходит с идеальной укладкой, мне сложно полноценно обработать кожу у линии роста волос", — объясняет косметолог Дэйзи Северино.

Поэтому лучше помыть голову заранее — и не переживать, что она испортится.

Никаких активных ингредиентов

  • Откажись от ретинола, кислот и витамина С минимум за три дня до приёма.

"Они могут ограничить спектр продуктов, с которыми я могу работать", — предупреждает Дэйзи.

Не трать деньги на косметику заранее

  • Не закупайся новинками до консультации: косметолог поможет подобрать средства, которые действительно подойдут твоей коже.

И не покупай косметику где подешевле

  • Подделки и просрочка из сомнительных источников могут вызвать раздражение. Лучше брать средства через проверенного специалиста.

Все вопросы — во время, не после

  • Если задаёшь вопросы только после процедуры, времени может не хватить. Говори во время сеанса.

Удаление волос — только не перед визитом

  • Не стоит трогать пушок или делать депиляцию — это может повредить кожу перед активной процедурой.

Не игнорируй домашние рекомендации

"Если ты не придерживаешься схемы ухода, эффекта не будет. Каждый раз приходится начинать сначала", — сетует Дэйзи.

После процедуры — никакой сауны

  • Жара и пот нейтрализуют нанесённые средства. Дай коже отдохнуть и напитаться.

Не жди чуда за один сеанс

"Одной процедурой нельзя исправить то, что копилось годами", — напоминает косметолог Джоанн Валентайн.

Не меняй косметику без консультации

  • Даже если результат не моментальный, средство может сработать позже. Не спеши всё менять.

Не молчи, если есть проблема

  • Появилось раздражение или дискомфорт? Не решай это самостоятельно — сразу звони специалисту.

Чтобы визит к косметологу не оказался впустую, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и правильно подготовиться к сеансу. Несколько простых шагов до процедуры — и результат действительно порадует: кожа станет чище, сияющей и заметно ухоженной. Помни, уход за собой — это не только дело рук косметолога, но и твоё личное участие.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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