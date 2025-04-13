Перед кабинетом косметолога: что категорически нельзя делать — 11 ошибок, которые обнулят эффект

Хочешь, чтобы уходовая процедура принесла максимум пользы? Тогда стоит подготовиться к визиту к косметологу правильно. Даже самые эффективные кремы и техники не сработают, если ты допустишь эти ошибки — запомни их и избегай.
"Если клиентка приходит с идеальной укладкой, мне сложно полноценно обработать кожу у линии роста волос", — объясняет косметолог Дэйзи Северино.
Поэтому лучше помыть голову заранее — и не переживать, что она испортится.
"Они могут ограничить спектр продуктов, с которыми я могу работать", — предупреждает Дэйзи.
"Если ты не придерживаешься схемы ухода, эффекта не будет. Каждый раз приходится начинать сначала", — сетует Дэйзи.
"Одной процедурой нельзя исправить то, что копилось годами", — напоминает косметолог Джоанн Валентайн.
Чтобы визит к косметологу не оказался впустую, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и правильно подготовиться к сеансу. Несколько простых шагов до процедуры — и результат действительно порадует: кожа станет чище, сияющей и заметно ухоженной. Помни, уход за собой — это не только дело рук косметолога, но и твоё личное участие.
Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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