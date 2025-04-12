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Загар без отпуска: как добиться бронзового тела, не обгорев в капсуле

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы получить красивый загар, совсем не обязательно выезжать к морю. Современные солярии дают возможность поддерживать ровный и тёплый оттенок кожи круглый год. Главное — не ошибиться с подходом. Вот как загореть красиво, без пятен, сухости и риска обгореть.

Загар в солярии
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Загар в солярии

Слушай администратора, а не внутреннего загаратора

Не стоит удлинять сеанс или ходить слишком часто. Специалисты подберут график и режим в зависимости от фототипа кожи. Самодеятельность может закончиться ожогами и пересушенной кожей.

Обязательно используй спецкосметику

Солнцезащитный крем в солярии не нужен, а вот профессиональные лосьоны для загара — да. Они защищают от фотостарения, увлажняют и помогают коже быстрее вырабатывать меланин, благодаря чему загар ложится равномерно.

Подготовь кожу заранее

За сутки до процедуры сделай мягкий пилинг. Он удалит ороговевшие клетки и поможет загару "схватиться" ровнее. После солярия увлажни кожу — это продлит стойкость цвета и сохранит гладкость.

Попробуй активаторы загара

Если хочешь, чтобы эффект проявился быстрее, используй кремы с бронзаторами и тирозином. Они придают коже лёгкий оттенок уже после первого сеанса и стимулируют выработку пигмента.

Не скрещивай руки и ноги во время сеанса

Чтобы избежать белых пятен, тело должно быть расслабленным. Не прижимай подбородок, руки держи вдоль туловища, а ноги — слегка расставь. Тогда загар ляжет равномерно даже в самых "проблемных" местах.

Современные солярии предлагают музыку, ароматерапию и комфортную атмосферу. Воспользуйся этим — и тогда каждая процедура будет не просто полезной, но и приятной.

Уточнения

Солярий аэросолярий — специально оборудованная открытая площадка для проведения дозированных облучений прямым или рассеянным излучением, полученным от специальных эритемных ультрафиолетовых ламп.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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