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Пластика на всю жизнь? Узнай, какие операции действительно работают навечно

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Пластическая хирургия помогает скорректировать внешность, вернуть молодость и изменить пропорции тела. Но главный вопрос, который интересует пациентов после операции — насколько надолго сохраняется результат?

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Что влияет на длительность результата

Возраст

  • Даже после самой качественной подтяжки лицо продолжит стареть. Однако пациент с пластикой всегда будет выглядеть моложе ровесников без операций.

Вес и гормональные колебания

  • Беременность, роды, резкое похудение или набор веса могут нарушить результат липосакции, маммопластики и абдоминопластики. Вес желательно держать стабильным.

Несоблюдение рекомендаций врача

  • Период восстановления требует строгости: отказ от алкоголя, табака, тяжёлых нагрузок и жирной пищи — обязательны для долгосрочного эффекта.

Травмы

  • Даже небольшие повреждения, полученные после операции, могут повлиять на результат. Особенно это касается носа, костных структур и зон с пересаженной жировой тканью.

Тип тканей, подвергшихся коррекции

  • Хрящевые структуры (нос, уши) сохраняют результат пожизненно. А вот жировая ткань и кожа — подвержены возрастным изменениям.

Вредные привычки

  • Курение, алкоголь, избыток сахара, пребывание на солнце — всё это ускоряет старение кожи и сокращает срок действия операции.

Отказ от косметологической поддержки

  • Пластика — не альтернатива уходу. Без регулярных процедур, инъекций и поддерживающей терапии эффект будет угасать быстрее.

Самые популярные операции и срок их действия

Липосакция / Липомоделирование

  • Пожизненно, если вес стабилен.
  • При колебаниях массы тела эффект постепенно исчезает.

Эндоскопическая подтяжка лица

  • 10-20 лет и более, в зависимости от возраста пациента.
  • Старение всё равно идёт, но омолаживающий "запас" остаётся — женщина в 60 выглядит на 50.

Маммопластика

  • 10-15 лет, иногда дольше (импланты могут прослужить и всю жизнь).
  • После беременности, родов и кормления форма груди может измениться — иногда требуется коррекция.

Блефаропластика (пластика век)

  • 10-15 лет, в отдельных случаях — навсегда.
  • Возрастные изменения возвращаются со временем, особенно из-за гравитации, но при удалении грыж или смене разреза глаз результат стойкий.

Ринопластика

  • Пожизненно, если нет травм.
  • Хрящевая ткань не стареет, поэтому нос не меняется. Главное — избегать повреждений.

Пластическая операция может изменить внешность на годы, а иногда и на всю жизнь. Но результат зависит не только от хирургии, но и от образа жизни, ухода и самодисциплины пациента. Важно помнить: пластика — это стартовая точка, а не финальное решение.

Уточнения

Липосакция - косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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