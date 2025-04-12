Лечение акне превратится в кошмар: дерматолог раскрыла главные табу в домашнем уходе

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лечение акне — это сложный и продолжительный процесс, требующий профессионального подхода. Самостоятельное лечение может привести к серьезным осложнениям, предупреждает врач-дерматовенеролог Оксана Слободянюк.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

По словам врача, чрезмерное умывание и использование агрессивных средств, таких как спиртовые лосьоны, дегтярное мыло и перекись водорода, повреждают защитный барьер кожи. Это может привести к ее пересушиванию, усилению выработки себума и, как следствие, к ухудшению состояния акне.

Выдавливание прыщей и комедонов крайне опасно, подчеркнула дерматовенеролог. Это может вызвать распространение инфекции по венам, что, в свою очередь, может привести к менингиту. Кроме того, выдавливание прыщей может оставить рубцы и пигментацию на коже. Особенно рискованно самостоятельно удалять прыщи в области носогубного треугольника.

Отказ от использования солнцезащитных средств во время лечения акне также может иметь негативные последствия. Это может привести к фотоаллергическим реакциям, ожогам и появлению пигментации. Использование нескольких косметических средств с конфликтующими активными компонентами может вызвать раздражение и сухость кожи, сообщает Газета.Ru.

Процедуры, такие как пилинги и скрабы, не рекомендуется проводить при активном акне, так как они могут усугубить воспалительный процесс. Тепловые процедуры, такие как посещение сауны или бани, стимулируют работу сальных желез, что может ухудшить состояние кожи.

"Стоит также добавить, что при акне ни в коем случае нельзя вводить в воспаленную кожу филлеры, так как это может привести к осложнениям, образованию гранулем и усилению воспалительных процессов", — добавила Оксана Слободянюк.

Для успешного лечения акне необходимо строго следовать рекомендациям врача и избегать вышеуказанных ошибок, подчеркнула она.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





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