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Вы удивитесь, узнав, что сначала нужно наносить не праймер, а другой продукт, чтобы макияж держался весь день

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Идеальный макияж начинается с правильной подготовки кожи — и тут часто возникает вопрос: в каком порядке наносить праймер, солнцезащитный крем и тональное средство? Давайте разберёмся, ведь от ответа зависит не только стойкость макияжа, но и здоровье кожи.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Сначала — защита от солнца

SPF должен быть первым слоем после увлажняющего крема. Солнцезащитные средства защищают кожу от ультрафиолета, предотвращают пигментацию и преждевременное старение. Наносить их нужно на чистую кожу и дать полностью впитаться — обычно это занимает 5–10 минут.

Затем — праймер

Когда SPF впитался, можно переходить к праймеру. Он выравнивает текстуру кожи, заполняет поры, снижает жирность и продлевает стойкость макияжа. Главное — выбрать формулу, совместимую с SPF, чтобы продукты не конфликтовали и не скатывались.

Финальный штрих — тональный крем

Теперь очередь тонального средства. Оно ложится ровнее и держится дольше, если кожа хорошо подготовлена. И не забывай: если ваш SPF не содержит тонирующих частиц, тон поможет скрыть покраснения и выровнять тон лица.

Правильная последовательность — SPF, праймер, тон. Именно такой порядок обеспечит вам стойкий макияж и бережный уход за кожей. Не путайте шаги — и лицо будет сиять весь день!

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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