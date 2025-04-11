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Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись

3:09
Моя семья » Красота и стиль

Пока ты спишь, кожа работает. Именно ночью запускаются процессы восстановления, регенерации и обновления — в это время она как никогда восприимчива к активным ингредиентам. Пропустить ночной уход — значит оставить кожу без поддержки в самый важный для неё период. Вот 5 причин, почему ночной крем должен быть на твоей прикроватной полке — и как выбрать тот самый.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

1. Кожа восстанавливается ночью

Днём она защищается, а ночью — чинит повреждения: от солнца, загрязнений, ветра, макияжа.
В это время усиливается деление клеток, и если внести в уход ретинол, пептиды, ниацинамид — результат не заставит себя ждать.
Плюс — крем помогает восстановить барьерную функцию. Особенно важны:

  • церамиды

  • жирные кислоты

  • холестерин

Эти компоненты укрепляют липидный слой, защищающий кожу от внешней среды.

2. Ночью кожа теряет больше влаги

Во сне снижается выработка себума, и кожа начинает терять влагу быстрее, чем днём.
Чтобы не проснуться с сухим и тусклым лицом, используй средства с:

  • гиалуроновой кислотой

  • полиглутаминовой кислотой

  • алоэ вера

  • эктоином и аминокислотами

Сыворотку лучше закрыть лёгким кремом — он удержит влагу и усилит эффект.

3. Ночной уход — твоя антиэйдж-страховка

Кожа быстрее воспринимает активные компоненты ночью. Это идеальное время для:

  • витамина C и E — нейтрализуют свободные радикалы

  • коэнзима Q10 — восстанавливает энергию клеток

  • ретинола — запускает выработку коллагена

  • пептидов и аминокислот — укрепляют структуру кожи

Такой арсенал помогает уменьшить морщины, вернуть упругость и сияние.

4. Улучшается микроциркуляция

Ночной уход — это ещё и профилактика отёков и покраснений.
Выбирай продукты с:

  • экстрактом конского каштана, иглицы, гамамелиса

  • троксерутином или гесперидином

Они улучшают лимфоотток и снимают "утреннюю мятую подушку" с лица.

5. Успокаивает и лечит

Ночной крем может стать спасением после тяжелого дня: снять покраснение, раздражение, ускорить заживление. Обрати внимание на:

  • бисаболол

  • ромашку и азулен

  • центеллу, мадекассосид, пантенол

Кожа просыпается спокойной, гладкой и ровной — без шелушений и новых воспалений.

Как выбрать идеальный ночной крем

Оцени свой тип кожи:

  • Сухая? — ищи кремы с маслами, церамидами, фосфолипидами
  • Жирная? — легкие текстуры, сыворотки с ниацинамидом и гиалуронкой

Смотри на возраст:

  • 25-30 лет — увлажнение и профилактика
  • После 35 — ретинол, пептиды, антиоксиданты

Обращай внимание на ингредиенты:

  • Чувствительная кожа — аллантоин, эктоин, алоэ
  • Антиэйдж — глутатион, Q10, пептиды

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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