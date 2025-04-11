Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись

3:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пока ты спишь, кожа работает. Именно ночью запускаются процессы восстановления, регенерации и обновления — в это время она как никогда восприимчива к активным ингредиентам. Пропустить ночной уход — значит оставить кожу без поддержки в самый важный для неё период. Вот 5 причин, почему ночной крем должен быть на твоей прикроватной полке — и как выбрать тот самый.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

1. Кожа восстанавливается ночью

Днём она защищается, а ночью — чинит повреждения: от солнца, загрязнений, ветра, макияжа.

В это время усиливается деление клеток, и если внести в уход ретинол, пептиды, ниацинамид — результат не заставит себя ждать.

Плюс — крем помогает восстановить барьерную функцию. Особенно важны:

церамиды

жирные кислоты

холестерин

Эти компоненты укрепляют липидный слой, защищающий кожу от внешней среды.

2. Ночью кожа теряет больше влаги

Во сне снижается выработка себума, и кожа начинает терять влагу быстрее, чем днём.

Чтобы не проснуться с сухим и тусклым лицом, используй средства с:

гиалуроновой кислотой

полиглутаминовой кислотой

алоэ вера

эктоином и аминокислотами

Сыворотку лучше закрыть лёгким кремом — он удержит влагу и усилит эффект.

3. Ночной уход — твоя антиэйдж-страховка

Кожа быстрее воспринимает активные компоненты ночью. Это идеальное время для:

витамина C и E — нейтрализуют свободные радикалы

коэнзима Q10 — восстанавливает энергию клеток

ретинола — запускает выработку коллагена

пептидов и аминокислот — укрепляют структуру кожи

Такой арсенал помогает уменьшить морщины, вернуть упругость и сияние.

4. Улучшается микроциркуляция

Ночной уход — это ещё и профилактика отёков и покраснений.

Выбирай продукты с:

экстрактом конского каштана, иглицы, гамамелиса

троксерутином или гесперидином

Они улучшают лимфоотток и снимают "утреннюю мятую подушку" с лица.

5. Успокаивает и лечит

Ночной крем может стать спасением после тяжелого дня: снять покраснение, раздражение, ускорить заживление. Обрати внимание на:

бисаболол

ромашку и азулен

центеллу, мадекассосид, пантенол

Кожа просыпается спокойной, гладкой и ровной — без шелушений и новых воспалений.

Как выбрать идеальный ночной крем

Оцени свой тип кожи:

Сухая? — ищи кремы с маслами, церамидами, фосфолипидами

— ищи кремы с маслами, церамидами, фосфолипидами Жирная? — легкие текстуры, сыворотки с ниацинамидом и гиалуронкой

Смотри на возраст:

25-30 лет — увлажнение и профилактика

— увлажнение и профилактика После 35 — ретинол, пептиды, антиоксиданты

Обращай внимание на ингредиенты:

Чувствительная кожа — аллантоин, эктоин, алоэ

— аллантоин, эктоин, алоэ Антиэйдж — глутатион, Q10, пептиды

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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