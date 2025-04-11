Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись

Пока ты спишь, кожа работает. Именно ночью запускаются процессы восстановления, регенерации и обновления — в это время она как никогда восприимчива к активным ингредиентам. Пропустить ночной уход — значит оставить кожу без поддержки в самый важный для неё период. Вот 5 причин, почему ночной крем должен быть на твоей прикроватной полке — и как выбрать тот самый.
Днём она защищается, а ночью — чинит повреждения: от солнца, загрязнений, ветра, макияжа.
В это время усиливается деление клеток, и если внести в уход ретинол, пептиды, ниацинамид — результат не заставит себя ждать.
Плюс — крем помогает восстановить барьерную функцию. Особенно важны:
церамиды
жирные кислоты
холестерин
Эти компоненты укрепляют липидный слой, защищающий кожу от внешней среды.
Во сне снижается выработка себума, и кожа начинает терять влагу быстрее, чем днём.
Чтобы не проснуться с сухим и тусклым лицом, используй средства с:
гиалуроновой кислотой
полиглутаминовой кислотой
алоэ вера
эктоином и аминокислотами
Сыворотку лучше закрыть лёгким кремом — он удержит влагу и усилит эффект.
Кожа быстрее воспринимает активные компоненты ночью. Это идеальное время для:
витамина C и E — нейтрализуют свободные радикалы
коэнзима Q10 — восстанавливает энергию клеток
ретинола — запускает выработку коллагена
пептидов и аминокислот — укрепляют структуру кожи
Такой арсенал помогает уменьшить морщины, вернуть упругость и сияние.
Ночной уход — это ещё и профилактика отёков и покраснений.
Выбирай продукты с:
экстрактом конского каштана, иглицы, гамамелиса
троксерутином или гесперидином
Они улучшают лимфоотток и снимают "утреннюю мятую подушку" с лица.
Ночной крем может стать спасением после тяжелого дня: снять покраснение, раздражение, ускорить заживление. Обрати внимание на:
бисаболол
ромашку и азулен
центеллу, мадекассосид, пантенол
Кожа просыпается спокойной, гладкой и ровной — без шелушений и новых воспалений.
Оцени свой тип кожи:
Смотри на возраст:
Обращай внимание на ингредиенты:
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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