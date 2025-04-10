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Прыщи после ретинола — это не побочка, а путь к чистоте

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Ты купила модный крем с ретинолом, начиталась отзывов, мечтала о сияющей коже… а в зеркале вместо совершенства — краснота, шелушения и новые прыщи. Знакомо? Не спеши откладывать тюбик на дальнюю полку: то, что выглядит как провал, на деле — шаг к очищению.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Ретинол — друг, но с характером

Кремы с ретинолом обещают много: уменьшение высыпаний, ровный тон, борьба с морщинами. И да, они действительно работают — но не сразу.
В первые недели ретинол ускоряет обновление клеток кожи, вытягивая на поверхность то, что копилось в порах неделями. Это называется период "ретинизации" — и он требует терпения.

Почему появляются прыщи

Всё просто: ретинол запускает ускоренную регенерацию.
Закрытые комедоны (подкожные "шишечки") начинают подниматься на поверхность — и превращаются во временные высыпания. Это не новые проблемы, а старые, скрытые — и теперь с ними можно справиться.

Сколько это длится

Обычно дискомфорт и высыпания держатся до двух месяцев.
Если спустя это время ситуация не улучшается — возможно, твоя кожа не готова к такой концентрации или средство слишком агрессивное. В этом случае лучше:

  • перейти на более мягкий ретиноид

  • снизить частоту применения (например, через день)

  • добавить увлажнение и барьерные кремы

  • посоветоваться с дерматологом

Как облегчить период привыкания

  • Начинай с низких концентраций ретинола

  • Используй щадящие очищающие средства

  • Добавь керамиды и пантенол в уход

  • Всегда используй SPF утром — ретинол повышает чувствительность к солнцу

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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