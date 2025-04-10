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Как убрать следы вечеринки за 30 минут — бьюти-план спасения

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Утро после вечеринки — не всегда лучшее время для зеркала. Тусклая кожа, отеки, усталый взгляд и жажда как после марафона. А впереди важные встречи, фотосессии с роднёй или просто желание не выглядеть как пельмень. Спокойно! Даже если ночь была яркой, утро может быть красивым. Вот 6 простых шагов, которые помогут быстро прийти в себя и выглядеть так, будто ты просто рано встала, а не поздно легла.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Взбодри лицо льдом

Пройди кубиком льда по коже — и ты не только сотрешь следы сна, но и снизишь отечность. Кровообращение улучшится, а щёки покроются естественным румянцем. Если готова на большее — контрастный душ вернёт в тело бодрость быстрее, чем кофе.

Освежи взгляд патчами

Усталость больше всего видна в глазах. Синяки, покраснение, "мешки" — классика утра после веселья.
Выручат гидрогелевые патчи, особенно охлаждённые. Просто положи их под глаза — и пока они работают, ты можешь делать массаж или варить кофе.
Помни: патчи — экстренная помощь, а не замена полноценному уходу.

Увлажнение — изнутри и снаружи

Алкоголь, фастфуд и недосып высушивают кожу. Поэтому:

  • Пей воду — не чай, не сок, а простую воду

  • Используй термальную воду, сыворотку, питательный крем

  • Не забудь про бальзам для губ

Кожа тебе скажет спасибо уже к обеду.

Массаж лица — домашняя альтернатива косметологу

Сделай ручной массаж по маслу или крему. Он снимет отечность, подтянет контур и вернёт лицу "живой" вид.
Двигайся по массажным линиям: от центра к периферии, от подбородка вверх.
Если под рукой есть роллер или гуаша, воспользуйся ими. Если нет — руки тоже прекрасно справятся.

Вода + кофе — бодрое комбо

Пара чашек кофе вернёт тебе фокус и энергию, но не забудь запить их двойной дозой воды. Это поможет не только организму, но и коже — влага изнутри важна не меньше крема.

Макияж с эффектом "я просто хорошо выспалась"

Если всё ещё хочется чуть-чуть "отретушировать" себя:

  • Лёгкий тон с влажным финишем и тёплым подтоном

  • Персиковые румяна — они освежают, в отличие от красных и розовых

  • Светлый карандаш на нижнюю слизистую — скроет покраснение

  • Хайлайтер во внутренние уголки глаз — и ты снова в игре

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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