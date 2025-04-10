Как замедлить старение кожи: главные ошибки и что делать вместо них

Гладкая, сияющая, упругая кожа — это не просто удачная генетика. После 30 лет она требует особого внимания: меняется гормональный фон, снижается выработка коллагена, замедляются процессы обновления. Но всё не так страшно, если вовремя пересмотреть бьюти-рутину. Рассказываем, на какие 5 изменений стоит решиться, чтобы сохранить свежесть кожи как можно дольше.
Сухая и обезвоженная кожа стареет в два раза быстрее. Теперь важны увлажняющие тонеры и лосьоны с:
гиалуроновой кислотой
алоэ
гидролатами
натуральным увлажняющим фактором (NMF)
Наноси их сразу после умывания, пока кожа ещё влажная — это усиливает эффект и улучшает усвоение сывороток.
После 25 лет кожа начинает терять коллаген — а после 30 это уже заметно. Чтобы каркас не "проседал", выбирай средства с:
пептидами
компонентами против гликации
витаминами группы В
Такие составы не заменяют коллаген, а стимулируют его выработку и защищают от разрушения.
Самые первые морщинки — не возрастные, а мимические: лоб, "гусиные лапки", межбровье. Уколы пока не нужны, но помогут пептиды-миорелаксанты — они расслабляют напряжённые зоны без потери мимики.
Главное — регулярность, ведь накопительный эффект достигается не сразу.
Оксидативный стресс запускается из-за:
УФ-излучения
загрязнённого воздуха
недосыпа и стресса
неправильного питания и вредных привычек
Защити кожу антиоксидантами. Особенно обрати внимание на глутатион — он работает в связке с пептидами и предотвращает повреждение клеток. Идеален для городских жительниц.
Если раньше ты пренебрегала солнцезащитой, после 30 пора пересмотреть взгляды. Даже пасмурным днём кожа подвергается фотостарению.
Выбирай легкие кремы с SPF 30-50. И — внимание — избегай агрессивных кислот. Лучше перейти на лактобионовую кислоту — она мягко обновляет кожу, увлажняет и не делает её уязвимой к солнцу.
Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.
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