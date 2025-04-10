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Как замедлить старение кожи: главные ошибки и что делать вместо них

Моя семья » Красота и стиль

Гладкая, сияющая, упругая кожа — это не просто удачная генетика. После 30 лет она требует особого внимания: меняется гормональный фон, снижается выработка коллагена, замедляются процессы обновления. Но всё не так страшно, если вовремя пересмотреть бьюти-рутину. Рассказываем, на какие 5 изменений стоит решиться, чтобы сохранить свежесть кожи как можно дольше.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

1. Увлажнение — теперь не рекомендация, а правило

Сухая и обезвоженная кожа стареет в два раза быстрее. Теперь важны увлажняющие тонеры и лосьоны с:

  • гиалуроновой кислотой

  • алоэ

  • гидролатами

  • натуральным увлажняющим фактором (NMF)

Наноси их сразу после умывания, пока кожа ещё влажная — это усиливает эффект и улучшает усвоение сывороток.

2. Поддержка коллагена — до того, как появятся заломы

После 25 лет кожа начинает терять коллаген — а после 30 это уже заметно. Чтобы каркас не "проседал", выбирай средства с:

  • пептидами

  • компонентами против гликации

  • витаминами группы В

Такие составы не заменяют коллаген, а стимулируют его выработку и защищают от разрушения.

3. Мимические морщины: профилактика, а не борьба

Самые первые морщинки — не возрастные, а мимические: лоб, "гусиные лапки", межбровье. Уколы пока не нужны, но помогут пептиды-миорелаксанты — они расслабляют напряжённые зоны без потери мимики.

Главное — регулярность, ведь накопительный эффект достигается не сразу.

4. Антиоксиданты против стресса и токсинов

Оксидативный стресс запускается из-за:

  • УФ-излучения

  • загрязнённого воздуха

  • недосыпа и стресса

  • неправильного питания и вредных привычек

Защити кожу антиоксидантами. Особенно обрати внимание на глутатион — он работает в связке с пептидами и предотвращает повреждение клеток. Идеален для городских жительниц.

5. SPF — теперь каждый день, круглый год

Если раньше ты пренебрегала солнцезащитой, после 30 пора пересмотреть взгляды. Даже пасмурным днём кожа подвергается фотостарению.
Выбирай легкие кремы с SPF 30-50. И — внимание — избегай агрессивных кислот. Лучше перейти на лактобионовую кислоту — она мягко обновляет кожу, увлажняет и не делает её уязвимой к солнцу.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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