Ультразвук вместо боли: чистка лица, которая покорила сердца тысячи женщин

Кажется, каждая из нас хоть раз мечтала о профессиональной чистке лица, которая не оставит красных пятен и неприятных ощущений. Ультразвуковая чистка — это как мини-спа для кожи: деликатная, но эффективная. Это метод уже стал любимчиком среди косметологов и клиенток, особенно тех, кто хочет результат быстро и без последствий.
Процедура начинается с очищения кожи и нанесения проводящего геля. Далее косметолог использует специальный аппарат с лопаткой, который излучает ультразвуковые волны. Они мягко "выталкивают" загрязнения, себум и ороговевшие клетки с поверхности эпидермиса и из пор. Лицо становится визуально чище уже после первого раза, а результат заметен особенно ярко на следующий день.
Если вы устали от жирного блеска, неровной текстуры кожи и забитых пор, ультразвук может стать идеальным стартом для мягкого ухода. Но стоит помнить: как и любая процедура, она работает в комплексе с домашним уходом. А консультация с косметологом перед первым сеансом — must-have.
Если вы всё ещё сомневаетесь — попробуйте один сеанс и убедитесь в эффекте сами.
Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.
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