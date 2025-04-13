Ультразвук вместо боли: чистка лица, которая покорила сердца тысячи женщин

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, каждая из нас хоть раз мечтала о профессиональной чистке лица, которая не оставит красных пятен и неприятных ощущений. Ультразвуковая чистка — это как мини-спа для кожи: деликатная, но эффективная. Это метод уже стал любимчиком среди косметологов и клиенток, особенно тех, кто хочет результат быстро и без последствий.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметолог

Что происходит на сеансе

Процедура начинается с очищения кожи и нанесения проводящего геля. Далее косметолог использует специальный аппарат с лопаткой, который излучает ультразвуковые волны. Они мягко "выталкивают" загрязнения, себум и ороговевшие клетки с поверхности эпидермиса и из пор. Лицо становится визуально чище уже после первого раза, а результат заметен особенно ярко на следующий день.

Преимущества и ограничения

Плюсы:

Безболезненная альтернатива механической чистке

Не требует длительного восстановления

Подходит для чувствительной и тонкой кожи

Выравнивает тон, делает кожу мягче и свежее

Минусы:

Малозаметен эффект при глубоких комедонах

Требуется курс из нескольких процедур

Не рекомендована при куперозе, активных воспалениях и герпесе

Делать или нет?

Если вы устали от жирного блеска, неровной текстуры кожи и забитых пор, ультразвук может стать идеальным стартом для мягкого ухода. Но стоит помнить: как и любая процедура, она работает в комплексе с домашним уходом. А консультация с косметологом перед первым сеансом — must-have.

Если вы всё ещё сомневаетесь — попробуйте один сеанс и убедитесь в эффекте сами.

Уточнения

Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.



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