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Ультразвук вместо боли: чистка лица, которая покорила сердца тысячи женщин

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, каждая из нас хоть раз мечтала о профессиональной чистке лица, которая не оставит красных пятен и неприятных ощущений. Ультразвуковая чистка — это как мини-спа для кожи: деликатная, но эффективная. Это метод уже стал любимчиком среди косметологов и клиенток, особенно тех, кто хочет результат быстро и без последствий.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Что происходит на сеансе

Процедура начинается с очищения кожи и нанесения проводящего геля. Далее косметолог использует специальный аппарат с лопаткой, который излучает ультразвуковые волны. Они мягко "выталкивают" загрязнения, себум и ороговевшие клетки с поверхности эпидермиса и из пор. Лицо становится визуально чище уже после первого раза, а результат заметен особенно ярко на следующий день.

Преимущества и ограничения

Плюсы:

  • Безболезненная альтернатива механической чистке
  • Не требует длительного восстановления
  • Подходит для чувствительной и тонкой кожи
  • Выравнивает тон, делает кожу мягче и свежее

Минусы:

  • Малозаметен эффект при глубоких комедонах
  • Требуется курс из нескольких процедур
  • Не рекомендована при куперозе, активных воспалениях и герпесе

Делать или нет?

Если вы устали от жирного блеска, неровной текстуры кожи и забитых пор, ультразвук может стать идеальным стартом для мягкого ухода. Но стоит помнить: как и любая процедура, она работает в комплексе с домашним уходом. А консультация с косметологом перед первым сеансом — must-have.

Если вы всё ещё сомневаетесь — попробуйте один сеанс и убедитесь в эффекте сами.

Уточнения

Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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