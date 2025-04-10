Загар как идеал красоты? Узнай, почему это может привести к катастрофе

Миф о том, что загар — это синоним красоты и здоровья, живет в сознании многих, особенно в южной Европе. Итальянцы, испанцы и португальцы считают, что тёмный загар — это не только красиво, но и полезно. Однако исследования показали, что это не так, и пришло время развеять старые заблуждения.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Опрос, проведённый компанией Cantabria Labs, показал, что 44% итальянцев до сих пор считают, что загар — это показатель красоты. В Испании и Португалии этот процент немного ниже, но в целом около 20-30% респондентов в этих странах уверены, что загар полезен. Но при этом многие люди знают, что солнечные лучи могут повредить кожу и даже привести к раку, однако лишь 53% понимают, что синий свет также может быть вреден для кожи.

Культ солнца: что говорят цифры

Исследование охватило более 45 000 человек из Южной Европы и показало, что большинство людей не пользуются солнцезащитными средствами регулярно. Например, только 15% участников используют солнцезащитный крем круглый год. Причём это преимущественно женщины, а среди мужчин этот процент ещё ниже. Особенно важно то, что только 46% итальянцев выбирают защиту с SPF50 и выше. 85% используют кремы только в определённые моменты — на отдыхе или во время занятий спортом на улице.

В Италии 55% респондентов знают, что солнце вызывает старение кожи, но 28% считают, что это не столь значимая угроза. Причины использования солнцезащитных средств у респондентов тоже варьируются: 23% итальянцев наношут кремы, чтобы избежать морщин или пигментных пятен, а 36% — чтобы предотвратить солнечные ожоги. В то время как 41% используют кремы, чтобы защититься от рака кожи и других кожных заболеваний.

Что нужно изменить

Наблюдения показывают, что необходима активная работа по повышению осведомлённости. Медицинские специалисты должны настоятельно рекомендовать использовать солнцезащитные средства не только летом, но и круглый год. Оказывается, даже если люди знают о вреде солнца, многие просто забывают об этом в повседневной жизни, особенно в прохладное время года.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.