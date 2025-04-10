Оборки на брюках — катастрофа или стильная находка? Узнай, что выбрать в этом сезоне

3:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна 2025 года обещает быть необычайно легкой, воздушной и романтичной. Тренды этого сезона — это именно та нежность и игривость, которых нам так не хватало. Мягкие текстуры, изысканные детали и пастельные оттенки — все это снова на пике популярности. В нашем обзоре — шесть самых милых и актуальных тенденций для этого сезона.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нежно-розовое платье

Пушистость: уют даже в теплое время года

Ранее такие фактурные материалы, как мохер и букле, были исключительно частью зимнего гардероба. Но в 2025 году они становятся актуальными и в теплое время года. Пушистые кардиганы идеально вписываются в весенний стиль, сочетаясь с джинсами, летящими юбками или классическими брюками. Особенно популярны объемные свитеры с мягким ворсом, которые отлично подойдут для расслабленных весенних образов.

Воротнички: винтажный штрих

В этом сезоне акцентные воротнички возвращаются, придавая образам ретро-штрих. Такие детали, как кружевные вставки, вышивка или контрастные оттенки, добавляют винтажное очарование и делают даже простые рубашки или кардиганы более нарядными. Такой элемент легко сочетать с джинсами или юбками А-силуэта, создавая гармонию между элегантностью и повседневной расслабленностью.

Розовый: главный цвет сезона

Тренд на розовый не уходит, и в 2025 году он вновь становится особенно актуальным. Однако теперь розовый становится более многогранным: пастельные оттенки, такие как лососевый, персиковый и оттенок пудры, входят в моду. Они легко интегрируются в повседневные образы, особенно в сочетании с белым, бежевым или голубым.

Кружево: невинная воздушность

Кружево — это не только для вечерних нарядов! В 2025 году этот элемент активно используется в повседневной моде. Нежное хлопковое кружево в сочетании с полупрозрачными тканями, вышивками и ажурными вставками становится акцентом даже в самых простых вещах — от топов до рубашек. Чтобы создать баланс между женственностью и сдержанностью, сочетайте кружевные элементы с джинсами или строгими брюками.

Оборки: игра с объемом

Весной 2025 года воздушные оборки и многослойные рюши снова в тренде. Эти детали придают легкость даже самым простым силуэтам, добавляя динамичности и игривости. Особенно популярны асимметричные оборки, которые делают образ более интересным и сложным. Для более сдержанного варианта можно выбрать вещи с небольшими воланами, например, вдоль рукавов или по краю подола.

Милый образ на весну и лето

Эти тренды идеально подходят для создания милого и легкого весеннего образа, который будет актуален на протяжении всей теплой поры. Погрузитесь в мир воздушных текстур и романтичных деталей и пусть ваш стиль отражает всю прелесть весны!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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