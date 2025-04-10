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Осторожно: этот маникюр превращает даже самые короткие ногти в произведение искусства

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Никаких стразы, громоздких форм и сложных рисунков — на смену эпатажу пришла естественность. В мире красоты уверенно лидирует новая героиня — короткая, аккуратная и утончённая маникюра. Если ты тоже устала от громких ногтей и хочешь выглядеть стильно, но сдержанно — ты по адресу.

Почему короткие ногти — это тренд

Во-первых, это удобно: не цепляются, не ломаются и не мешают ни на работе, ни в быту. Во-вторых, вопреки стереотипам, короткие ногти могут выглядеть невероятно элегантно — особенно, если выбрать правильный дизайн. Вдохновляйся 14 стильными идеями для весны, которые мы собрали специально для тебя.

1. "Шоколад с вишней"

Эта комбинация двух классических оттенков — насыщенного шоколадного и глубокого вишнёвого — выглядит изысканно и дорого. Тон идеально подходит для коротких ногтей и уместен в любой ситуации: от свидания до деловой встречи.

2. "Северное сияние"

Корейский тренд, покоривший весь мир. Маникюр создаёт эффект северного сияния с помощью отражающих лаков, которые переливаются при движении рук. Мистика, магия и футуризм — всё в одном дизайне. Невозможно не смотреть.

3. "Булочка с корицей"

Тёплый оттенок мягкой сдобы с нотками корицы. Смотрится уютно, расслабленно и очень весенне. Особенно хорош в солнечную погоду, когда хочется чего-то нежного и спокойного.

Что ещё попробовать этой весной

  • Однотонные нюдовые покрытия с матовым финишем
  • Полупрозрачные молочные оттенки
  • Геометрия в минимализме
  • Французский маникюр с цветной линией

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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