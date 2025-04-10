Мода, которая не просит разрешения: Лопес перезапускает 70-е с новой силой

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Первые кадры со съёмок нового фильма "Служебный роман" — и сразу модный взрыв. Дженнифер Лопес снова в центре внимания, и не только из-за роли. Её новый образ — это заявление. Явление. И прямое доказательство: стиль 70-х возвращается с размахом, а Джей Ло — его главная посланница.

Фото: Designed by Freepik by bristekjegor is licensed under Public domian Девушка в пальто

На съёмочной площадке актриса предстала в белых расклешенных брюках, которые расширялись от колен, открывая бежевые босоножки на платформе — классика летнего гардероба. Образ дополнили двубортный жакет в тон и лёгкий плащ. Всё - в лучших традициях элегантности с ноткой вызывающей дерзости.

Лопес мгновенно привлекла внимание на улицах Нью-Йорка — её наряд был слишком хорош для простого городского дня. Завершили лук крупная сумка Dior, солнцезащитные очки-авиаторы и золотые украшения. "Служебный роман" ещё не вышел, а мы уже получили идею, как выглядеть дорого и со вкусом.

Интересно, что образ Джей Ло перекликается с иконой прошлого — Жаклин Кеннеди. Её тоже фотографировали в белых расклешенных брюках в Лондоне в 1970 году. Сравнение очевидно, и оно работает: ностальгия в моде снова на пике.

Весна-лето 2025 обещает быть сезоном возвращения культовых силуэтов. Дженнифер Лопес первой примерила их на себя — и задала планку. Теперь понятно, как выглядеть "по-офисному", но при этом блистать, как на красной дорожке.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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