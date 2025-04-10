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98% волос исчезают: решение, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Кто из нас не мечтает проснуться с идеально гладкой кожей — без лишних телодвижений и ежедневных ритуалов с бритвой или воском? Но привычные методы работают недолго: волосы возвращаются через несколько дней, и всё приходится начинать сначала. Знакомо?

Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

В этом замкнутом круге лазерная эпиляция — как выход из матрицы. Современные технологии сделали её не просто эффективной, а по-настоящему комфортной и безопасной процедурой для всех типов кожи.

Что это вообще такое

Лазерная эпиляция — это эстетическая процедура, в ходе которой лазерный луч проникает вглубь кожи и "выключает" волосяной фолликул. Волосы перестают расти, а кожа становится гладкой на гораздо более длительный срок, чем после воска или бритвы.

Как это работает

Процедура проводится при помощи диодного лазера, который выбирается под ваш тип кожи и волос. Луч воздействует исключительно на пигмент в фолликуле, не повреждая окружающие ткани. Это позволяет делать эпиляцию безопасной даже на чувствительных участках.

Уже после первого сеанса можно заметить, как волосы становятся реже и растут медленнее. А при полном курсе — до 98% волос исчезают надолго. Для многих это не просто косметическая процедура, а настоящее освобождение от раздражения, вросших волос и постоянной необходимости что-то с этим делать.

Подходит ли вам

Лазерная эпиляция — отличное решение для тех, кто:

  • Устал от частого бритья и болевых восковых процедур
  • Страдает от вросших волос
  • Ищет долгосрочный результат
  • Хочет тратить меньше времени на уход за собой

Современное оборудование позволяет подстраивать процедуру под любой оттенок кожи. Да, даже тёмную! Главное — грамотный подход и профессиональный специалист.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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