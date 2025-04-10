Один хвост, два оттенка и вся слава мира: новая глава в стиле Арианы

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1:46
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После завершения съёмок в мюзикле "Злая" Ариана Гранде решила не просто перевернуть страницу, а сжечь её фиолетовым пламенем. Звезда сменила свой привычный медовый блонд на глубокий каштановый, а затем удивила поклонников ещё раз — выбрав дерзкое омбре в лавандовом оттенке.

Ариана Гранде
Фото: commons.wikimedia.org by MTV International, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ариана Гранде

Этот внезапный шаг оказался не просто капризом. Новый образ стал частью рекламной кампании Swarovski весна-лето 2025. Гранде предстала с высоко собранным хвостом и сиреневыми волосами, дополняя образ украшениями в духе поп-арта 60-х годов.

"В рамках этой кампании Ариана исследует взаимосвязь между стилем и самовыражением", — говорится в пресс-релизе бренда.

Светло-фиолетовые локоны дополняют коллекцию сиреневых кристаллов, символизирующих магию, тайну и царственность. Каждый камень вручную оправлен в золотистую фурнитуру, создавая образы в духе высокой моды.

Гранде призналась:

"Я так рада, что моё творческое путешествие продолжается с Swarovski, и мне нравится сюжетная линия метаморфоз этой новой кампании. Яркие цвета, сияющие кристаллы — всё это вдохновляет и радует".

К смене образа певица подошла осознанно. Как рассказывала Vogue в прошлом году, ради роли Глинды ей пришлось стать блондинкой, несмотря на парики:

"Несмотря на то, что я носила парики, мне тоже нужно было быть блондинкой, чтобы найти Глинду".

Теперь, когда завершение работы над "Злой" всё ближе, Гранде возвращается к себе — только в ещё более смелом, фантазийном и сверкающем воплощении.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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