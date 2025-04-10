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Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии

1:46
Моя семья » Красота и стиль

В моде-2025 всё перевернулось: теперь эти удобные, мягкие и в меру строгие туфли стали новым летним хитом. От пляжа до офиса — мокасины адаптируются ко всему. И на подиумах они теперь не просто "вспомогательная обувь", а полноценная часть модных луков.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Летние образы с подиума

Весенне-летние показы 2025 года выдали мокасинам новую роль.
На подиуме — всё, от микро-юбок с куртками Harrington (по версии Prada), до строгих образов с кремовыми лоферами от Bottega Veneta.

  • Miu Miu делает ставку на классические коричневые пары, идеально дополняющие вуаль и гольфы.
  • Stella McCartney предлагает плетёные модели с кисточками — в комплекте с льняными брюками и свободными жакетами.
  • А у Proenza Schouler мокасины — это буквально мягкие тапочки для городского минимализма.

Как носить мокасины летом: четыре стильных идеи

  • Платье крючком. Вязаные платья — хит лета. Нежная мохеровая текстура + минималистичные лоферы в пудровых тонах — модная формула для городской жары.
  • Мини-юбка и полосатый свитер. Классика колледж-стиля снова с нами. Мокасины добавляют строгости, а мини создаёт контраст игривости.
  • Джинсы с бахромой. Свободные mom jeans + чёрные лоферы с массивной подошвой = кэжуал, который не хочется снимать.
  • Юбка-миди с блестками. Двухцветные лоферы отлично "перемешиваются" со стилем more is more. Такая пара запросто уравновешивает пайетки и цветочные узоры.

Уточнения

Мокаси́ны (англ. moccasins) — обувь североамериканских индейцев, название восходит к протоалгонкинскому слову maxkeseni «обувь».

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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