Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В моде-2025 всё перевернулось: теперь эти удобные, мягкие и в меру строгие туфли стали новым летним хитом. От пляжа до офиса — мокасины адаптируются ко всему. И на подиумах они теперь не просто "вспомогательная обувь", а полноценная часть модных луков.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

Летние образы с подиума

Весенне-летние показы 2025 года выдали мокасинам новую роль.

На подиуме — всё, от микро-юбок с куртками Harrington (по версии Prada), до строгих образов с кремовыми лоферами от Bottega Veneta.

Miu Miu делает ставку на классические коричневые пары, идеально дополняющие вуаль и гольфы.

Stella McCartney предлагает плетёные модели с кисточками — в комплекте с льняными брюками и свободными жакетами.

А у Proenza Schouler мокасины — это буквально мягкие тапочки для городского минимализма.

Как носить мокасины летом: четыре стильных идеи

Платье крючком. Вязаные платья — хит лета. Нежная мохеровая текстура + минималистичные лоферы в пудровых тонах — модная формула для городской жары.

Вязаные платья — хит лета. Нежная мохеровая текстура + минималистичные лоферы в пудровых тонах — модная формула для городской жары. Мини-юбка и полосатый свитер. Классика колледж-стиля снова с нами. Мокасины добавляют строгости, а мини создаёт контраст игривости.

Классика колледж-стиля снова с нами. Мокасины добавляют строгости, а мини создаёт контраст игривости. Джинсы с бахромой. Свободные mom jeans + чёрные лоферы с массивной подошвой = кэжуал, который не хочется снимать.

Свободные mom jeans + чёрные лоферы с массивной подошвой = кэжуал, который не хочется снимать. Юбка-миди с блестками. Двухцветные лоферы отлично "перемешиваются" со стилем more is more. Такая пара запросто уравновешивает пайетки и цветочные узоры.

Уточнения

Мокаси́ны (англ. moccasins) — обувь североамериканских индейцев, название восходит к протоалгонкинскому слову maxkeseni «обувь».



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