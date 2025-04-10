Обувь, которая пережила осень, но ворвалась в лето — и победила сандалии

В моде-2025 всё перевернулось: теперь эти удобные, мягкие и в меру строгие туфли стали новым летним хитом. От пляжа до офиса — мокасины адаптируются ко всему. И на подиумах они теперь не просто "вспомогательная обувь", а полноценная часть модных луков.
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Полка для обуви
Летние образы с подиума
Весенне-летние показы 2025 года выдали мокасинам новую роль. На подиуме — всё, от микро-юбок с куртками Harrington (по версии Prada), до строгих образов с кремовыми лоферами от Bottega Veneta.
Miu Miu делает ставку на классические коричневые пары, идеально дополняющие вуаль и гольфы.
Stella McCartney предлагает плетёные модели с кисточками — в комплекте с льняными брюками и свободными жакетами.
А у Proenza Schouler мокасины — это буквально мягкие тапочки для городского минимализма.
Как носить мокасины летом: четыре стильных идеи
Платье крючком. Вязаные платья — хит лета. Нежная мохеровая текстура + минималистичные лоферы в пудровых тонах — модная формула для городской жары.
Мини-юбка и полосатый свитер. Классика колледж-стиля снова с нами. Мокасины добавляют строгости, а мини создаёт контраст игривости.
Джинсы с бахромой. Свободные mom jeans + чёрные лоферы с массивной подошвой = кэжуал, который не хочется снимать.
Юбка-миди с блестками. Двухцветные лоферы отлично "перемешиваются" со стилем more is more. Такая пара запросто уравновешивает пайетки и цветочные узоры.
Уточнения
Мокаси́ны (англ. moccasins) — обувь североамериканских индейцев, название восходит к протоалгонкинскому слову maxkeseni «обувь».