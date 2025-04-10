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Эти мифы о микроволновке вас точно пугают — а зря

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Этот бытовой прибор, который стал неотъемлемой частью кухонь, всё чаще попадает под критику. Одни не могут представить свою жизнь без него, а другие с опаской пользуются. Знакомо ли вам это: ставите тарелку с супом в микроволновку, нажимаете кнопку, и через пару минут вытаскиваете фарфор с едва тёплым содержимым, которое должно было быть идеально горячим?

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Микроволновая печь — это всё равно что поставить еду на тренажёр, надеясь, что она станет лучше, но в итоге она может выйти "сухой" и потерять свою текстуру. Например, сосиски, вместо того чтобы быть упругими и сочными, превращаются в сморщенные, будто они прошли через жару сдерживающего тренера. Неудивительно, что люди стали возвращаться к более традиционным методам разогрева — на плите или в новых "умных" духовых шкафах.

Мифы о микроволновке

С момента появления микроволновых печей в 1947 году, они стали настоящей сенсацией. Боясь стоять у плиты, люди с удовольствием положили тарелку в магическую коробку, нажали пару кнопок — и вот, еда уже готова. Но с тех пор о микроволновках ходят разные слухи. Один из самых распространённых: они якобы уничтожают питательные вещества или даже могут вызвать рак. Однако научные исследования опровергли эти страхи. Всё, что связано с термическим воздействием на пищу, будь то жарка или варка, приводит к потере некоторых витаминов и минералов. Микроволновка тут не исключение.

Научный подход

Исследования показали, что нет доказательств того, что микроволновое излучение может быть вредным для здоровья. Например, по данным Cancer Research UK, никакой связи между использованием микроволновки и развитием раковых клеток не существует. Что же тогда стоит учитывать? Да, микроволновка — это мощный прибор с высокой энергоёмкостью, который эффективно выполняет свою работу, но не всегда идеально для каждой задачи.

Микроволновка: из прошлого в будущее

Можно ли утверждать, что микроволновая печь на грани вымирания? Не совсем. Несмотря на критику, она всё ещё остаётся удобным и быстрым способом разогрева пищи, особенно когда нужно сделать это за пару минут. Однако её место на кухне теперь оспаривают новые технологичные устройства, такие как "умные" духовые шкафы и пароварки, которые обещают готовить еду без потери вкуса и текстуры.

Проблема заключается не в самом приборе, а в его неправильном использовании. Ведь многие не знают, как правильно разогревать еду: слишком высокая температура, слишком долгое время, и вот у вас уже не горячий суп, а жареная ложка и резиновая сосиска. Важно найти баланс и научиться использовать микроволновку так, чтобы она служила вам, а не разрушала еду.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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