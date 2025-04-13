Забудьте о стрессе с этими ароматными ваннами — вы почувствуете разницу уже после первого раза

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После напряженного рабочего дня ничто не помогает расслабиться так, как ароматная антистресс-ванна. Правильно подобранные масла могут не только снять усталость, но и улучшить настроение, восстановить силы и снизить уровень стресса. Сегодня мы расскажем о лучших рецептах антистрессовых ванн и о том, как правильно комбинировать масла.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Лучшие масла для антистресс-ванн

Лаванда — идеальный помощник для расслабления. Она снимает напряжение, способствует глубокому сну и успокаивает нервную систему.

— идеальный помощник для расслабления. Она снимает напряжение, способствует глубокому сну и успокаивает нервную систему. Розмарин — отлично помогает при умственном и физическом переутомлении, стимулируя кровообращение и улучшая концентрацию.

— отлично помогает при умственном и физическом переутомлении, стимулируя кровообращение и улучшая концентрацию. Апельсин — этот цитрусовый аромат наполняет энергией, улучшает настроение и помогает бороться с депрессией.

— этот цитрусовый аромат наполняет энергией, улучшает настроение и помогает бороться с депрессией. Мелисса — успокаивает и снимает тревожность, способствует релаксации и помогает избавиться от нервозности.

Рецепты антистресс-ванн

Лаванда и розмарин: добавьте по 5 капель масла лаванды и розмарина в горячую воду. Эта комбинация поможет вам расслабиться и избавиться от стресса. Апельсин и мелисса: 5 капель масла апельсина и 3 капли мелиссы создадут атмосферу уюта и покоя. Лаванда и апельсин: для еще большего расслабления добавьте 6 капель лаванды и 4 капли масла апельсина. Такой микс подарит вам гармонию и умиротворение.

Антистресс-ванны с эфирными маслами — это доступный и эффективный способ заботиться о своем психоэмоциональном состоянии.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.