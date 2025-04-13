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Скраб с сахаром или солью — этот выбор решит, будет ли ваша кожа сияющей или раздражённой

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Скрабы для тела — это важный этап в уходе за кожей. Они помогают удалять омертвевшие клетки, очищают поры и делают кожу гладкой. Однако вопрос выбора между скрабами с солью и сахаром волнует многих. Оба ингредиента обладают своими уникальными свойствами и могут быть полезными для разных типов кожи. Рассмотрим их преимущества и недостатки.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Скрабы с солью

Соль — это отличный вариант для кожи, склонной к жирности. Она обладает антибактериальными свойствами, что помогает бороться с воспалениями и угрями. Соль также стимулирует кровообращение и способствует улучшению обменных процессов в коже. Однако она может быть слишком агрессивной для сухой и чувствительной кожи, поэтому важно соблюдать осторожность.

Скрабы с сахаром

Сахарные скрабы более мягкие и подходят для большинства типов кожи. Сахар обладает увлажняющими свойствами и не вызывает раздражений. Он помогает коже оставаться мягкой, особенно если добавить в состав масла. Это идеальный выбор для сухой и чувствительной кожи.

Выбор между солью и сахаром в скрабах зависит от типа вашей кожи и желаемого эффекта. Если ваша кожа склонна к жирности и воспалениям, выберите соль. Для сухой и чувствительной кожи сахар — лучший вариант.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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