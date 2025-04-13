Процедуры, которые реально спасут вас от дряблой кожи после родов и похудения

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После значительного похудения или родов многие женщины сталкиваются с проблемой дряблой кожи, которая теряет свою упругость и эластичность. Восстановление красоты и упругости кожи требует комплексного подхода и внимательного ухода. Какие процедуры действительно могут помочь в этом процессе?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Мезотерапия

Это инъекционная процедура, при которой под кожу вводятся витамины, аминокислоты и другие активные вещества, стимулирующие выработку коллагена и улучшение текстуры дермы. Мезотерапия помогает улучшить тонус и эластичность кожи, устраняя дряблость.

Лазерная терапия

Лазерная терапия стимулирует обновление кожи, повышая ее упругость. Процедура помогает улучшить циркуляцию крови и способствует восстановлению коллагеновых волокон, что делает кожу более подтянутой.

Радиолифтинг

Радиолифтинг использует радиоволны для стимулирования глубоких слоев эпидермиса. Это помогает не только укрепить ткани, но и ускорить процессы их восстановления, что особенно эффективно после родов или похудения.

Массаж

Массаж тела с использованием антицеллюлитных средств или масла для подтяжки кожи также может значительно улучшить её состояние, улучшая циркуляцию крови и способствуя выводу лишней жидкости.

Прежде чем принимать решение о процедуре, важно проконсультироваться с врачом, который подберет оптимальный курс процедур, учитывая индивидуальные особенности кожи.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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