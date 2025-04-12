Адаптируем уход за кожей и тренировки под разные фазы цикла — попробуйте и удивитесь результату

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина знает, что её тело меняется в течение месяца. Однако немногие задумываются о том, как важно подстраивать уход за кожей и режим тренировок в зависимости от фазы менструального цикла. Сегодня мы расскажем, как сделать косметику и физическую активность более эффективными, следуя естественным биологическим процессам.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка с фитнес ковриком

Фаза менструации: время для отдыха и восстановления

Во время менструации кожа может быть чувствительной, а тело — уставшим. Это идеальный период для использования мягких увлажняющих средств и отказа от агрессивных процедур, таких как пилинги. Что касается тренировок, лучше всего снизить интенсивность, отдавая предпочтение йоге или лёгкой растяжке.

Фолликулярная фаза: активное обновление и энергия

После окончания менструации наступает фолликулярная фаза, когда уровень энергии на подъёме, а кожа может выглядеть более свежей. Это время для интенсивных тренировок, таких как кардио или силовые тренировки. В уходе за кожей стоит использовать средства с витамином C и ретинолом для обновления и стимуляции клеточного обмена.

Лютеиновая фаза: внимание к увлажнению

В конце цикла гормоны начинают меняться, и кожа может стать сухой и склонной к воспалениям. Это период для использования более питательных средств, которые глубоко увлажняют и успокаивают дерму. Тренировки могут быть умеренными, отдавайте предпочтение силовым упражнениям с акцентом на укрепление мышц.

Уход за собой, будь то косметика или тренировки, становится гораздо более эффективным, если учитывать особенности фаз цикла. Настройте свой ритм жизни так, чтобы он гармонировал с природными процессами в вашем организме.

Уточнения

Менструа́льный цикл — это регулярное естественное изменение, которое происходит в женской репродуктивной системе (особенно в матке и яичниках), что делает беременность возможной.



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