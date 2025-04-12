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Возвращаем лицу свежесть и яркость всего за 10 минут: лайфхак с тёплым компрессом

1:40
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Многие недооценивают силу простых домашних процедур. Один из самых доступных и эффективных способов улучшить внешний вид — тёплый компресс для лица. Он не требует особых затрат, но способен заметно преобразить кожу уже после первого применения.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Как работает тёплый компресс

Тёпло расширяет поры, улучшает циркуляцию крови и лимфы, что способствует выведению токсинов и снижению отёков. При регулярном использовании кожа становится более ровной, свежей и сияющей. Особенно полезна процедура по утрам, когда лицо может быть слегка припухшим — тепло помогает избавиться от этой проблемы буквально за 10 минут.

Как правильно делать компресс

Возьмите мягкое полотенце, смочите его в тёплой (не горячей!) воде и аккуратно отожмите. Приложите к очищенной коже лица на 5–10 минут. При желании можно добавить в воду отвары ромашки, шалфея или календулы для усиления эффекта. После процедуры нанесите увлажняющий крем или сыворотку — кожа будет максимально восприимчива к уходу.

Кому подойдёт и когда стоит быть осторожнее

Тёплый компресс подходит большинству, особенно людям с тусклой, усталой кожей. Однако при наличии розацеа, купероза или активных воспалений лучше проконсультироваться с дерматологом перед применением.

При регулярном использовании тёплый компресс может стать настоящей палочкой-выручалочкой в ежедневном уходе, особенно в период стресса, недосыпа или смены сезонов.

Уточнения

Компресс — повязка, смоченная водой или лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для лечения.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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