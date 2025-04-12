Массаж живота, как метод снижения веса: стоит ли пробовать и кому он категорически подходит

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж живота обещает не только расслабление, но и уменьшение объёмов. Многие уверены: регулярные манипуляции руками или банками активизируют обмен веществ, улучшают кровообращение и разбивают жировые отложения. Но всё ли так просто?

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Как массаж помогает худеть

При регулярных сеансах, особенно в комплексе с правильным питанием и физической активностью, массаж помогает уменьшить объёмы, избавиться от «застойных» жировых отложений и повысить эластичность кожи. Особенно эффективны лимфодренажные и антицеллюлитные техники, а также вакуумный массаж банками.

Кому массаж может навредить

Несмотря на плюсы, есть противопоказания. Массаж запрещён при беременности, острых воспалениях, гинекологических проблемах, заболеваниях ЖКТ, варикозе и во время критических дней. Перед началом курса лучше проконсультироваться с врачом.

Массаж живота — это полезный, но не универсальный способ в борьбе за стройную фигуру. Он действительно помогает подтянуть кожу и ускорить похудение, если использовать его разумно и в комплексе с другими методами. Не забывайте учитывать особенности своего организма и избегать чрезмерного давления при самостоятельном массаже.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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