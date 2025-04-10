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Морщины, как письма из будущего: что кожа шепчет о старении раньше срока

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Кожа теряет упругость, появляются морщины, и в зеркале отражается усталость? Всё это может быть не просто результатом недосыпа — возможно, ваше тело теряет важнейший белок, без которого кожа просто не может выглядеть здоровой.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Что такое коллаген и почему он так важен

Коллаген — это не просто модное слово из рекламы косметики. Это ключевой белок, на который приходится около 70% сухого веса кожи. Для понимания масштаба: у человека весом 80 кг около 4 кг этого белка. Но с 25 лет начинается его естественный спад — процесс, который сложно остановить, но можно замедлить.

Баланс под угрозой: почему коллаген исчезает

"Коллаген вырабатывается и разрушается непрерывно, но с возрастом баланс смещается", — объясняет Мерседес Абаркеро Сересо, фармацевт и научный директор L'Oréal Dermatological Beauty в Испании.

На процесс влияет множество факторов: ультрафиолет, питание, стресс, гормональные изменения. Особенно сильно — в период менопаузы, когда выработка коллагена может упасть на 30% всего за 5 лет.

Когда стоит бить тревогу: 5 признаков потери коллагена

Потеря коллагена начинается незаметно, но есть сигналы, которые не стоит игнорировать:

  • Кожа становится сухой и обезвоженной.
  • Морщины становятся заметнее, особенно мимические.
  • Плотность кожи уменьшается.
  • Лицо теряет чёткость, появляется дряблость.
  • Исчезает эластичность — с коллагеном уходят и эластичные волокна.

Что происходит в менопаузу

Гормональные изменения усиливают потерю коллагена. В первые годы менопаузы его уровень может снизиться почти на треть, а в последующие 15 лет продолжит снижаться примерно на 2% ежегодно. Это напрямую влияет на структуру и внешний вид кожи.

Можно ли предотвратить

Полностью остановить этот процесс невозможно. Но изменить образ жизни, снизить стресс, защищать кожу от солнца и поддерживать гормональный баланс — в наших силах. И это действительно работает.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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