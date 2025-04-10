Морщины, как письма из будущего: что кожа шепчет о старении раньше срока

Кожа теряет упругость, появляются морщины, и в зеркале отражается усталость? Всё это может быть не просто результатом недосыпа — возможно, ваше тело теряет важнейший белок, без которого кожа просто не может выглядеть здоровой.
Коллаген — это не просто модное слово из рекламы косметики. Это ключевой белок, на который приходится около 70% сухого веса кожи. Для понимания масштаба: у человека весом 80 кг около 4 кг этого белка. Но с 25 лет начинается его естественный спад — процесс, который сложно остановить, но можно замедлить.
"Коллаген вырабатывается и разрушается непрерывно, но с возрастом баланс смещается", — объясняет Мерседес Абаркеро Сересо, фармацевт и научный директор L'Oréal Dermatological Beauty в Испании.
На процесс влияет множество факторов: ультрафиолет, питание, стресс, гормональные изменения. Особенно сильно — в период менопаузы, когда выработка коллагена может упасть на 30% всего за 5 лет.
Потеря коллагена начинается незаметно, но есть сигналы, которые не стоит игнорировать:
Гормональные изменения усиливают потерю коллагена. В первые годы менопаузы его уровень может снизиться почти на треть, а в последующие 15 лет продолжит снижаться примерно на 2% ежегодно. Это напрямую влияет на структуру и внешний вид кожи.
Полностью остановить этот процесс невозможно. Но изменить образ жизни, снизить стресс, защищать кожу от солнца и поддерживать гормональный баланс — в наших силах. И это действительно работает.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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