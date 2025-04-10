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Маникюр для тревожных: этот оттенок действует как медитация

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Какой цвет чаще всего приходит в голову, когда мы говорим о весеннем маникюре? Обычно это нежные пастельные оттенки — розовый, бежевый, иногда лавандовый. Но этой весной правила игры меняются. На сцену выходит зелёный шалфей — мягкий, сдержанный и невероятно универсальный цвет, который сочетает в себе природную гармонию и утончённый стиль.

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лампа для маникюра

Почему именно зелёный шалфей

Этот цвет словно вобрал в себя дух природы: он не кричащий, неяркий, но при этом заметный и притягательный. Нейл-мастер Эрика Де Лос Сантос описывает зелёный шалфей как "отражение природных элементов, которое добавляет сельский акцент в городской образ". Он словно мост между стремлением к естественности и желанием выглядеть стильно.

"Это идеальный выбор для тех, кто хочет связать свою жизнь с природой, не отказываясь при этом от элегантности", — добавляет она.

Как носить зелёный шалфей

Этот оттенок — настоящая находка для любителей универсальности. Вот несколько способов, как включить его в свой маникюр:

  • Классика: два слоя лака создают завершённый образ. Добавьте матовое покрытие — и получите модный эффект.
  • Французский маникюр: вместо привычного белого — шалфейный кончик. Свежо и нестандартно.
  • Минималистичный нейл-арт: нежные цветочные мотивы или тонкие линии смотрятся особенно стильно в сочетании с зелёной базой.
  • Хром и 3D: этот оттенок отлично дружит с металлическими и объёмными деталями.

Подходящая форма ногтей

Идеальный компаньон для зелёного шалфея — миндалевидная форма. Она подчёркивает мягкость оттенка и делает образ женственным. Также подойдут аккуратные короткие ногти и длинные, тонко очерченные формы — в зависимости от вашего стиля.

С чем сочетать

Зелёный шалфей легко подружится с другими нейтральными цветами:

  • Бежевый, песочный, молочный — для мягкой, природной палитры.
  • Перламутровый и телесный — для утончённого эффекта.
  • Теплые розовато-коричневые тона — для более уютного образа.

Этот оттенок — больше, чем просто модный тренд. Это выбор в пользу спокойствия, эстетики и естественности. Весной 2025 зелёный шалфей задаёт тон — и в маникюре, и в настроении.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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