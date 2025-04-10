Маникюр для тревожных: этот оттенок действует как медитация

Какой цвет чаще всего приходит в голову, когда мы говорим о весеннем маникюре? Обычно это нежные пастельные оттенки — розовый, бежевый, иногда лавандовый. Но этой весной правила игры меняются. На сцену выходит зелёный шалфей — мягкий, сдержанный и невероятно универсальный цвет, который сочетает в себе природную гармонию и утончённый стиль.
Этот цвет словно вобрал в себя дух природы: он не кричащий, неяркий, но при этом заметный и притягательный. Нейл-мастер Эрика Де Лос Сантос описывает зелёный шалфей как "отражение природных элементов, которое добавляет сельский акцент в городской образ". Он словно мост между стремлением к естественности и желанием выглядеть стильно.
"Это идеальный выбор для тех, кто хочет связать свою жизнь с природой, не отказываясь при этом от элегантности", — добавляет она.
Этот оттенок — настоящая находка для любителей универсальности. Вот несколько способов, как включить его в свой маникюр:
Идеальный компаньон для зелёного шалфея — миндалевидная форма. Она подчёркивает мягкость оттенка и делает образ женственным. Также подойдут аккуратные короткие ногти и длинные, тонко очерченные формы — в зависимости от вашего стиля.
Зелёный шалфей легко подружится с другими нейтральными цветами:
Этот оттенок — больше, чем просто модный тренд. Это выбор в пользу спокойствия, эстетики и естественности. Весной 2025 зелёный шалфей задаёт тон — и в маникюре, и в настроении.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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