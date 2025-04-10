Не верите в моду 70-х? Брюки с складками докажут, что они снова актуальны

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода никогда не стоит на месте, и кажется, что 2025 год вновь вернёт нас к стилю бохо-шик и ретро-шармам. Если в последние годы в тренде были мешковатые джинсы и объемные сумки, то в новом сезоне наблюдается истинное возвращение к деталям. Одним из самых ярких модных трендов станут брюки с отглаженными складками, которые, казалось бы, могут быть знаком старины, но на самом деле это — изысканная деталь, которая снова становится актуальной.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Так что же такого необычного в этих складках? Их не так просто заметить на первый взгляд, но они определяют целый стиль. Эти складки не только делают брюки визуально более интересными, но и привносят элементы, характерные для ретро. Вдохновленные эстетикой бохо-шик, модные дома, такие как Chloé, снова вводят в моду расклешённые брюки, напоминающие стиль 70-х. Впрочем, этот тренд появился гораздо раньше — и вовсе не был привезен из Парижа, а родился в Карловых Варах.

История одного тренда

Это не просто красивый элемент, а настоящая история, которая начинается в 1907 году, когда британский король Эдуард VII посетил Карловы Вары. По слухам, во время прогулки по лесу у него порвались брюки, и ему пришлось купить новые, которые долго лежали на стеллаже. Когда король вернулся в отель, его карловарские спутники пришли на завтрак в брюках с отглаженными складками, стремясь поддержать последний писк английской моды.

И так, возможно, мир увидел первые брюки с отглаженными складками. Этот элемент был перенят аристократами и со временем оказался в повседневной моде. Но только в 70-х годах эти складки приобрели настоящую популярность, а в 90-х стали частью культовой богемной моды, вдохновленной хиппи.

Возвращение модного элемента

Теперь, в 2025 году, эти складки вернулись. И хотя многие поклонники стиля бохо-шик утверждают, что в тренде будут расклешенные брюки, именно отглаженные складки придают этим брюкам особый шарм и изящество. Важно понимать, что мода никогда не повторяется дословно. То, что носили в 70-е, сегодня можно носить совсем по-другому — с элементами актуальной эстетики и удобными силуэтами. Но именно складки, которые напоминают о прошлом, придают им этот особый характер.

В 2025 году мода снова будет вдохновляться временем, когда каждый элемент одежды был продуман до мелочей. И если вы хотите быть в тренде — обратите внимание на брюки с отглаженными складками.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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