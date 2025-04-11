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400% роста продаж: какая сыворотка для сияющей кожи стала хитом 2025 года

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Красота постоянно меняется, но её суть остается неизменной. В последние месяцы мы все увлеклись роскошными бальзамами для губ и яркими губами, но сейчас на горизонте появилась новая тенденция — безупречная, гладкая и сияющая кожа, которую называют "стеклянной". Эта идея пришла из Кореи, где уход за кожей — это целая философия, и она уже завоевала популярность. Цель — создать такой сияющий тон кожи, что макияж станет необязательным.

Женщина
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Женщина

Подтверждение этой тенденции можно найти в TikTok, где тысячи видео с хэштегом #GlassSkin набирают миллионы просмотров. Платформа рассрочки платежей Klarna заметила, что в последнее время растет интерес к одному косметическому продукту.

Согласно данным компании, в феврале 2025 года продажи этой сыворотки увеличились на 400% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что сыворотки для сияния кожи стали настоящим хитом. Они придают коже здоровое сияние на весь день, легко интегрируются в утренний уход и добавляют макияжу новый уровень. Достаточно всего нескольких капель перед увлажняющим кремом, и вы увидите, как ваша кожа засияет.

Среди фаворитов — сыворотка Glowy MakeUp Serum от Laneige, Vitamin C Illuminating Concentrate от Typology и Moisture Surge Active Glow Serum от Clinique. Но всеобщим объектом желания стала сыворотка Glow Deep Serum от корейского бренда Beauty of Joseon. Она не только осветляет кожу, но и придает ей здоровое сияние, что идеально соответствует концепции "стеклянной кожи".

Параллельно с этим, продажи осветляющих бьюти-приборов выросли более чем на 300%. Они помогают создать тот самый эффект "стеклянной кожи", к которому мы все стремимся. Эти данные показывают, что француженки как никогда хотят добиться естественного и здорового цвета лица.

Тенденция "меньше значит больше", которая всегда была нам близка, продолжает набирать обороты, пишет французское издание Journaldesfemmes.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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