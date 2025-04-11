Косметология нового уровня: почему экзосомы стали главным трендом в омоложении

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Регенеративная медицина активно применяет мезенхимальные стромальные клетки (МСК) в косметических продуктах. Об этом "Газете.Ru" сообщила врач-косметолог Екатерина Анчикова.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Мезенхимальные стромальные клетки — уникальные клетки, способные превращаться в различные типы клеток, необходимые для восстановления тканей. Они содержатся в костном мозге, пуповинной крови и жировой ткани, что делает их важным источником для косметологии, рассказала косметолог.

"Эффект омоложения возникает потому, что экзосомы "объясняют" клеткам кожи, как работать активнее, снижают воспаление, ускоряют обновление тканей без операций или травмирующих процедур", — сказала Анчикова.

В косметологических процедурах используются не сами клетки, а выделенные из них экзосомы — микрочастицы, содержащие сигнальные молекулы. Эти молекулы помогают клеткам кожи работать эффективнее, уменьшают воспаление и ускоряют регенерацию тканей. Кремы с экзосомами проникают в кожу, разглаживают морщины и улучшают её цвет, а инъекции с этими микрочастицами вводятся в проблемные зоны, например, вокруг глаз, для улучшения регенерации, пишет Газета.Ru.

Мезенхимальные стромальные клетки оказывают паракринное действие, взаимодействуя с окружающими клетками и передавая им полезные сигналы. Это способствует уменьшению рубцов, повышению упругости кожи и замедлению процессов старения, объяснила эксперт.

Экзосомы МСК стали основой для разработки "бесклеточных" косметических средств, таких как кремы и инъекции, которые обладают выраженным омолаживающим эффектом.

Уточнения

Экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30—100 нанометров, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.



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